Chile: Por quinta vez, la sinagoga más antigua de Santiago es objetivo de un ataque antisemita

Itongadol.- La sinagoga Bicur Jolim, la más antigua de Santiago, fue nuevamente atacada esta noche por una turba mientras personas inocentes se encontraban en su interior, según informaron autoridades y miembros de la comunidad. Gracias a la rápida intervención de Carabineros de Chile, los fieles pudieron ser evacuados y se evitó que fueran agredidos.

El hecho, que marca la quinta agresión contra la institución, generó un fuerte repudio tanto a nivel nacional como internacional. Marina Rosenberg, ex embajadora de Chile en Israel, cuestionó públicamente al presidente Gabriel Boric: “¿Cuántas veces instituciones judías chilenas deben ser atacadas antes de que se tomen medidas serias para combatir el odio hacia los judíos en Chile?”. Rosenberg denunció que durante el ataque se exhibieron banderas de Hezbollah y se realizaron amenazas hacia los presentes.





El templo, fundado en 1906 en el corazón de Santiago, ya había sido blanco de agresiones hace dos sábados durante la celebración del Shabat, en un ataque que generó alarma entre los fieles por la vulnerabilidad del lugar. Organizaciones comunitarias señalan que no se trata de un hecho aislado: en los últimos meses, templos judíos en Viña del Mar, Valdivia, Temuco y Concepción también han sido objeto de vandalismo, incluyendo pintadas ofensivas y amenazas directas.

El incremento de estos ataques ha generado preocupación entre líderes comunitarios y observadores internacionales de derechos humanos, quienes advierten sobre la necesidad de medidas efectivas para prevenir la repetición de hechos de odio y garantizar la seguridad de las instituciones religiosas en Chile.