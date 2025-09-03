Hamas asegura estar dispuesto a discutir un acuerdo integral antes de operación en Gaza

Itongadol.- Hamas afirmó este miércoles que está listo para discutir un acuerdo integral que incluya la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra, en medio de los preparativos de Israel para la operación Gideon’s Chariots 2 en la ciudad de Gaza.

En un comunicado, el grupo señaló que “sigue esperando la respuesta del enemigo sionista a la propuesta presentada por los mediadores el 18 de agosto, que la Movida y las facciones palestinas han aprobado”. Según Hamas, el acuerdo contemplaría la liberación de todos los cautivos israelíes a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos, la retirada total de fuerzas israelíes, la apertura de los pasos para el ingreso de necesidades de la Franja y el inicio del proceso de reconstrucción. También reiteró su apoyo a la formación de una administración nacional independiente de tecnócratas para gestionar Gaza.

El anuncio se produce mientras Israel moviliza tropas ante un posible avance sobre ciudad de Gaza y ante la preocupación de Hamas por la posible captura de la ciudad.

Las autoridades israelíes y el presidente Donald Trump rechazaron acuerdos parciales que dejaran rehenes en manos de Hamas y exigieron un pacto integral para liberar a los 48 rehenes restantes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, desestimó el comunicado, afirmando que “Hamas seguirá cerrando los ojos y pronunciando palabras vacías, pero pronto tendrá que elegir entre aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y el desarme, o Gaza será equivalente a Rafah y Beit Hanoun”.

La Oficina del Primer Ministro sostuvo que “esto es más propaganda de Hamas sin novedades. La guerra podría terminar inmediatamente si se cumplen las condiciones del Gabinete de Seguridad: liberación de todos los rehenes, desarme de Hamas, desmilitarización de la Franja, control de seguridad de Israel y establecimiento de una administración civil alternativa que no eduque para el terrorismo ni amenace a Israel”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, agregó que la única respuesta posible ante “las declaraciones vacías de Hamas” es que el grupo deje de existir, mediante rendición completa, desarme total, salida voluntaria de Gaza y devolución inmediata de todos los rehenes, sin intercambios de miles de prisioneros palestinos.