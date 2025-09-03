Israel rechaza oferta de Hamás y califica la propuesta de acuerdo como «un intento de propaganda»

Itongadol.- El ministro de Defensa, Israel Katz, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, repudiaron este miércoles la reiteración de Hamás sobre su disposición a negociar un acuerdo integral para la liberación de rehenes a cambio de un número determinado de presos palestinos. Las autoridades israelíes calificaron la declaración como un intento de “propaganda” la situación y reafirmaron que el conflicto no concluirá sin el cumplimiento de condiciones específicas.

Según la oficina del primer ministro, la afirmación de Hamás constituye un nuevo esfuerzo de “dar vueltas” que no introduce elementos sustanciales a las negociaciones. Netanyahu y Katz subrayaron que la guerra solo podrá finalizar si se cumplen cinco requisitos: la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control de seguridad por parte de Israel en la franja y el establecimiento de una administración civil alternativa que no fomente ni ejecute actividades terroristas.

Katz señaló que Hamás “sigue engañando con palabras vacías, pero pronto entenderá que debe elegir entre dos opciones”. Enfatizó que el grupo debe aceptar las condiciones israelíes para poner fin al conflicto o enfrentará una situación similar a la registrada en Rafah y Beit Hanun, donde las Fuerzas de Defensa de Israel intervinieron plenamente. “Las Fuerzas de Defensa de Israel están completamente preparadas”, agregó.

Por su parte, la oficina de Netanyahu precisó que solo el cumplimiento de estas condiciones impediría que Hamás se rearme y repita los ataques masivos del 7 de octubre, tal como la organización ha declarado públicamente su intención de hacer. La declaración refuerza la postura de Israel de mantener la presión militar hasta que se garantice la seguridad del país y la liberación de todos los rehenes, sin comprometer los objetivos estratégicos de desarme del grupo terrorista.

La negativa de Israel a aceptar las propuestas de Hamás evidencia la brecha persistente entre ambas partes y la complejidad de avanzar hacia un acuerdo humanitario y político en Gaza. Los líderes israelíes insisten en que cualquier negociación debe asegurar tanto la protección de civiles como la neutralización de futuras amenazas, estableciendo un marco de control y supervisión que prevenga el resurgimiento de actividades terroristas.