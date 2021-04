Una investigación de Hadassah prueba que la vacuna contra el coronavirus no daña la fertilidad en mujeres

Itongadol/AJN.- Una investigación realizada en el Hospital Hadassah demostró, por primera vez en el mundo, que la vacuna contra el coronavirus no altera el funcionamiento de los ovarios en las mujeres. Los resultados del estudio podrían ser la primera evidencia que demuestre que contrariamente a varios rumores e informaciones que circulan en redes sociales, la inoculación no afecta la fertilidad en el sexo femenino.

La investigación fue llevada a cabo con vacunas de la compañía Pfizer, que es la que se aplica en el país.

El estudio examinó la función ovárica durante los tratamientos de fertilidad en 32 mujeres. Entre ellas, pacientes recuperadas de coronavirus, vacunadas contra la enfermedad y otras que no fueron inmunizadas ni atravesaron la patología.

La investigación reveló que en las pacientes vacunadas no se identificó ningún efecto perjudicial sobre la función folicular, que es una unidad funcional en el ovario y que no hubo diferencia entre mujeres que se vacunaron y no, en diferentes índices, incluido la cantidad de óvulos, cantidad y funcionamiento.

El estudio estuvo encabezado por la doctora Anat Hershko Klement, directora de la Unidad de Fertilidad In Vitro, del Hospital Hadassah, quien expresó a Reshet Bet que se trata “de la primera investigación que evidencia que la vacuna no afecta la función ovárica y no causa problemas de fertilidad en mujeres en este contexto”.

Añadió además que se trata de una prueba relativamente pequeña, pero que sus hallazgos son significativos y que los investigadores pretenden seguir examinando el tema en más pacientes.

Los investigadores señalaron que el estudio también mostró que en las mujeres que fueron vacunadas los anticuerpos se transfirieron a los folículos, y que se puede asumir que esto contribuye a la protección ovárica en caso de infección.

La doctora Hershko-Clement dijo que estos resultados refuerzan la recomendación de vacunarse antes del embarazo. Además, en vista de la evidencia de que la morbilidad durante el embarazo puede ser más grave tanto para la madre como para el recién nacido, el estudio muestra que la vacuna no afecta el embarazo y asegura la protección durante la gestación.