Abbas: Israel dijo no a las elecciones palestinas en Jerusalem

ItonGadol.- Israel ha informado a la Autoridad Palestina que no permitirá que los palestinos celebren elecciones en Jerusalén, anunció el jueves el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

«No habrá elecciones sin Jerusalem», dijo Abbas en los comentarios de apertura durante una reunión de líderes de varias facciones palestinas en Ramallah.

La reunión fue convocada en medio de informes de que Abbas iba a anunciar el aplazamiento de las elecciones de forma indefinida debido a la negativa de Israel a permitir que la votación se llevara a cabo en Jerusalem.

Abbas, sin embargo, no llegó a hacer un anuncio sobre el retraso de las elecciones parlamentarias y presidenciales, programadas para el 22 de mayo y el 31 de julio, respectivamente.

Dijo que Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países árabes también informaron a los palestinos de la negativa de Israel a permitir que las elecciones se llevaran a cabo en Jerusalén.

«Hoy, recibimos un mensaje de Israel, Estados Unidos y algunos países árabes sobre la oposición de Israel a la celebración de elecciones en Jerusalem», dijo Abbas. «El mensaje que recibimos decía que Israel no puede tomar una decisión porque no hay gobierno en Israel».

Burlándose de la supuesta respuesta israelí, Abbas dijo: “Pero hay un gobierno en Israel que está tomando decisiones para construir miles de asentamientos. ¿Quién dio la orden a la policía [de Israel] de apoyar a los colonos en la matanza de la gente de Jerusalén? ¿De dónde vinieron estas decisiones? ¿África? No permitiremos que nadie nos engañe. Esto no tiene sentido. ¿Dónde está [el primer ministro Benjamin] Netanyahu? Netanyahu, que Dios prolongue su vida, sigue siendo el primer ministro «.

Abbas dijo que los palestinos están listos para celebrar elecciones una vez que Israel acepte permitir que la votación se lleve a cabo en Jerusalem.

«Queremos que las elecciones se realicen en Jerusalem, y no en Abu Dis», dijo, refiriéndose a una aldea de Cisjordania al sur de Jerusalem. «Para nosotros, las elecciones no son una táctica ni un juego».

Abbas dijo que la UE hizo un gran esfuerzo para ejercer presión sobre Israel para permitir que las elecciones se llevaran a cabo en Jerusalem, pero fue en vano.

“Cuando anunciamos las elecciones, los europeos nos dijeron que nos apoyan y están dispuestos a ayudarnos a lograr nuestro objetivo”, señaló. “Les dije a los europeos que Israel no aceptará celebrar elecciones en Jerusalem. Me dijeron que hablarían con los israelíes sobre esto. También les preguntamos a los estadounidenses dónde están, pero no supimos nada de ellos. Esperamos y no recibimos respuesta. También enviamos a nuestro ministro de Relaciones Exteriores a Europa para decirles que se nos está acabando el tiempo ”.

Según Abbas, los jefes de la UE le dijeron que estaban «frustrados» por la negativa de Israel a responder a la solicitud de celebrar elecciones en Jerusalem.

Abbas acusó a Israel de «golpear» a los candidatos palestinos en Jerusalem e impedir las reuniones electorales.

Continuó elogiando a los residentes del este de Jerusalem por protestar contra las restricciones de seguridad israelíes en la ciudad en las últimas tres semanas.

“Quiero alabar la gran postura de nuestro pueblo en Jerusalem y el pueblo árabe que estuvo con nosotros con respecto a los eventos en Jerusalem en las últimas semanas”, dijo Abbas. «Hay un gran pueblo en Jerusalem capaz de decir no a la ocupación».

Acusó al gobierno israelí de apoyar a los extremistas judíos que corearon «Muerte a los árabes» durante una manifestación reciente cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalem».

Refiriéndose a la eliminación de las barricadas policiales de la Puerta de Damasco, que supuestamente provocó los enfrentamientos en la ciudad, Abbas dijo: “Jerusalem nos pertenece; nuestros hermanos lograron quitar las barricadas que les impedían moverse y trabajar en la ciudad. Lanzaron una resistencia popular pacífica. Esta es la única forma de enfrentar esta agresión a nuestro pueblo. Jerusalem es la capital eterna de Palestina «.

A principios de esta semana, el asesor político del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Bar, dijo a los embajadores europeos que Israel no estaba interfiriendo con las elecciones palestinas programadas. «Israel no impedirá que se celebren las elecciones en la Autoridad Palestina», dijo Bar. Las elecciones palestinas son un asunto palestino interno e Israel no intervendrá, agregó.

Los funcionarios de Hamas dijeron que no participaron en la reunión de los líderes de las facciones porque recibieron una invitación solo en el último minuto. «La posición de Hamas es clara: rechazamos el aplazamiento de las elecciones y no proporcionaremos una tapadera para tal decisión», dijo Mohammed Subha, portavoz de la lista electoral de Hamas «Jerusalem es nuestro destino».

Subha advirtió que el aplazamiento de las elecciones tendría un impacto negativo en los esfuerzos para poner fin a la rivalidad entre Hamas y Fatah. También insinuó que la medida podría desencadenar protestas generalizadas en Cisjordania y la Franja de Gaza.