Fundación IWO: “Durante el aislamiento, mantuvimos los lazos e inclusive ampliamos la comunidad de estudiantes e investigadores”

ItonGadol dialogó con Silvia Hansman, directora de Patrimonio de la Fundación IWO, sobre esta nueva etapa de distanciamiento sanitario en la institución.

-¿Cómo trabaja la Fundación IWO, aplicando el protocolo por Covid-19?

-De acuerdo con las normativas, la biblioteca y el archivo siguen cerrados al público temporariamente. Eso no quiere decir que no estemos trabajando. Todos vimos cómo se volvieron necesarias las plataformas de videoconferencias y chat durante la cuarentena estricta. En ese momento de aislamiento nos dedicamos a alentar y a capacitar en el uso de las distintas plataformas, especialmente a las personas mayores que son una parte muy importante de la comunidad de IWO. Esto permitió mantener los lazos e inclusive ampliar la comunidad de estudiantes e investigadores que mantuvieron contacto con IWO. Por ejemplo, hicimos un concierto en idish en homenaje a los jóvenes que rescataron la memoria en el que participaron artistas ídish de Japón, Estados Unidos, Francia, Israel y Brasil, que fue visto por miles de personas, y un seminario internacional de ídish y cultura judía en el que participaron más de 100 estudiantes.

Pero no nos olvidamos de lo presencial. Estuvimos haciendo tareas mínimas de mantenimiento durante la cuarentena y ahora estamos trabajando en IWO, por turnos y con los máximos cuidados.

-¿Están haciendo obras de mantenimiento aprovechando que no hay gente?

-Sí, ya que no podemos abrir al público, estamos haciendo obras de mantenimiento y refacciones que eran muy necesarias. Por ejemplo: reforzamos las instalaciones eléctricas, hicimos nuevas oficinas para el taller de digitalización y fotografía, una dirección y aulas que no teníamos. Ahora estamos ampliando y equipando la biblioteca. Por otro lado, tenemos que planificar y probar los protocolos específicos que vamos a necesitar para cada tarea, ya sea para ahora que trabaja solamente el personal, como para cuando retomemos la atención al público presencial. No será lo mismo el protocolo para la consulta de documentos que para los cursos o los encuentros de voluntarios. Hay que pensar en consultas más breves y en limitar el número de personas que estén en IWO al mismo tiempo. Las visitas tendrán que ser estrictamente con turnos que se adjudiquen por adelantado y tendremos que contar con los insumos de protección necesarios para cada área de trabajo.

Lo más importante para que todo esto funcione es que la distribución de los espacios permita mantener la distancia entre personas y permita aplicar los protocolos. Por eso la obra de reformas tiene hoy la mayor prioridad.

Fundación IWO conserva, investiga y difunde materiales documentales sobre la cultura y los lenguajes del pueblo judío. Mantiene una biblioteca, un archivo histórico y un museo, creando ámbitos para el estudio, la comunicación intergeneracional y el encuentro entre culturas.

Más información: info@iwo.org.ar — www.iwo.org.ar –

Para seguir el día a día de La Fundación IWO: https://www.facebook.com/iwo.org.ar/ — https://instagram.com/fundacioniwo