Arabia Saudita estaría presionando a Pakistán para que reconozca a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El destacado periodista pakistaní Mubasher Lucman cree que Arabia Saudita es uno de los países que presionan a Islamabad para que reconozca a Israel, dijo en una entrevista con i24 News.

La declaración de Lucman sigue a la declaración del primer ministro pakistaní Imran Khan de que Islamabad ha sido puesta «bajo presión» por los Estados Unidos, y otros países sin nombre, para que reconozca a Israel. «No tengo ninguna duda que el otro país del que habla es Arabia Saudita, y nadie más», dijo Lucman al presentador de i24. «Sólo hay cuatro países que podrían haber dicho esto: uno es Estados Unidos, el segundo es Israel, el tercero es la India y el cuarto es Arabia Saudita. No hay un quinto país que tenga ese tipo de influencia sobre Pakistán», explicó.

Pakistán no está «en condiciones de hablar con Israel, oficialmente al menos. Y no se lleva bien con los indios, así que es muy simple», añadió, fundamentando su análisis.

Lucman señala además la compleja situación geopolítica de la región, así como su evolución a lo largo de los años – en la que Pakistán se enfrenta a la presión y se ha alineado con países «cuestionables» como China, Irán, Turquía y Malasia, entre otros – lo que por sí solo ha causado disturbios entre Riad e Islamabad.

Khan incluso ha declarado públicamente hace poco que Pakistán está ahora, en términos de Lucman, en el «regazo chino y no en el estadounidense», donde ha optado por alinearse con su vecino regional por encima de los Estados Unidos, que se oponen firmemente el uno al otro tras una disputa continua sobre la culpa del brote de coronavirus, los abusos de los derechos humanos, las amenazas a la seguridad, la diferencia de posiciones políticas y la competencia siempre presente por el dominio económico internacional.

Lucman dijo que Arabia Saudita siempre ha considerado a Pakistán como su país «subordinado», pero «esta vez las cosas están cambiando, la situación geopolítica mundial está cambiando, la política de la región está cambiando, las influencias están cambiando, así que Arabia Saudita por sí sola no es el único influyente en Pakistán».

Sin embargo, la transición de la geopolítica no sólo ha aumentado la complejidad, también parece haber abierto oportunidades para Pakistán, con Estados Unidos extendiendo su mano a cambio de que Islamabad reconozca a Israel.

Los comentarios originales del primer ministro pakistaní fueron reportados por la Agencia Anadolu del estado turco y publicados en el The Express Tribune de Pakistán, declarando que el país dominado por los musulmanes ha recibido numerosos llamados de otras naciones para reconocer a Israel como un estado, sin entrar en muchos detalles sobre qué países estaban aplicando la presión – además de que el sospechoso habitual son los EE.UU.

«La presión se debe al profundo impacto de Israel en los EE.UU. Esto fue, de hecho, extraordinario durante el período de Trump», dijo, según el informe.

Khan señaló, sin embargo, que no tiene «ningún interés oculto para reconocer a Israel a menos que haya un acuerdo justo, que satisfaga a los palestinos», añadiendo que la postura está motivada por el fundador de Pakistán Mohammad Ali Jinnah, que había rechazado la presión de similares en el pasado.

Si bien el primer ministro pakistaní habló públicamente de la influencia procedente de los Estados Unidos, se negó a nombrar los demás países involucrados y no indicó si eran países musulmanes o no musulmanes. «Hay cosas que no podemos decir», dijo Khan, agregando que Pakistán mantiene «buenas relaciones» con algunos de los países involucrados y señalando la inestabilidad económica dentro de Pakistán, que depende en gran medida de la ayuda de sus aliados internacionales.

Hablando sobre las futuras relaciones de Pakistán con la administración del presidente electo Joe Biden, Khan dijo que tiene curiosidad por ver en qué dirección tira la administración entrante con respecto a Israel, Irán y la región de Cachemira, y que el enfoque en la retirada de Afganistán, devastado por la guerra, después de 19 años de compromisos sangrientos, probablemente seguirá siendo el mismo.

«Afganistán no es el verdadero problema. El verdadero problema es Israel. Hay que ver cómo [Biden] lidia con eso. Ya sea que cambie las políticas de Trump», con respecto a Israel, «o que continúe con ellas», dijo Khan, según el informe. «No estoy seguro de la política de Biden con respecto a Israel, Irán y Cachemira, pero estoy seguro de que no habrá ningún cambio en la política afgana». Los demócratas también quieren retirarse de Afganistán».

El Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas elogió la postura de Khan, diciendo que el liderazgo palestino «aprecia mucho» la adhesión a sus «posiciones de apoyo al pueblo palestino para obtener sus derechos legítimos».