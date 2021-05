IONÁ: Lejos en la distancia, cerca en el corazón

Fueron días complicados en Israel. Desde el comienzo del conflicto, nuestra alma latió fuerte mirando hacia el oriente, y nuestros ojos miraron hacia todas las fuentes de información que nos acercaron novedades. Más que nunca, nos propusimos fortalecer en nuestros alumnos y alumnas el sentimiento sionista y amor hacia Israel, con la certeza de que estar pendiente de lo que sucede, comprender la raíz del conflicto y buscar un modo de sentir que ayudamos, es acompañar y reconforta.

Hoy en día, no hay motivos para estar lejos. La tecnología, si bien no devuelve presencia, permite construir sentimientos y sensaciones de cercanía que nos colocan en una nueva dimensión. Fue a partir de esta premisa, que quisimos acercar a nuestros estudiantes de séptimo grado relatos de protagonistas que están viviendo el conflicto en Israel hoy. Relatos en primera persona, en los que el tono de voz, la expresión de un rostro, los ruidos en el entorno y la luz del día que no penetra en el refugio (cuando el contacto se realizó desde esa habitación), transmiten y completan las noticias recibidas por los canales más tradicionales.

Los chicos y chicas tuvieron oportunidad de conversar con Eitán Ben Tasgal de 14 años, que desde su habitación-refugio en Modiín y con la camiseta de Boca, nos contó acerca de su familia y amigos, cómo vive él hoy, cómo lo educaron para llegar a tiempo al refugio ante una alarma y sus sentimientos frente a la Tzavá, entre otras cosas. Algunos días después, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Kike Rosenburt, Secretario General de Hejalutz Lamerjav en Israel, quien se interesó por cómo estaban llegando acá las noticias sobre la realidad que se vive en Israel y nos transmitió información acerca del origen del conflicto árabe-israelí y los desencadenantes de la situación actual.

Nuestros alumnos y alumnas de séptimo quedaron muy movilizados por ambas experiencias y tres representantes del grupo se convocaron para compartirlas con toda la Comunidad en el espacio de Kabalat Shabat virtual el viernes pasado, en una entrevista coordinada por Uriel Aiskovich, Director de Sinagoga del Centro Hebreo Ioná. Asimismo, se movilizaron para la producción de un video por la paz, promovido por el Departamento de Inglés del colegio.

Tiempos difíciles. Mientras tanto, los transitamos acompañando a nuestros hermanos y hermanas en Medinath Israel, y con la tecnología como aliada sorteamos la distancia y acercamos nuestros corazones.

Beiajad,

Ish ejad belev ejad, one nation, one goal

Ish ejad belev ejad, one body, one soul

(Juntos, un sólo hombre en un mismo corazón, una nación, un objetivo, un cuerpo, un alma)

Extraído de la canción Iajad, Chaya Kogan

Colegio Ioná – Primaria

