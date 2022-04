Inglés en Ioná

Itongadol.- En el Nivel Primario del Colegio Ioná, el área de inglés incluye además de las horas de language en donde se trabajan las cuatro habilidades (comprensión auditiva, comprensión de texto, escritura y gramática) el dictado de talleres: “Arts and craft”, “Science in action”, “Social Emotional Learning” & “Fun and stories” en 1°, 2° y 3° grado.

Los talleres “Our World”, “Arts and culture” y “Literature” están orientados a los grados superiores. Esta dinámica posibilita a los alumnos y alumnas aprender el idioma y encontrar un uso significativo para el armado de sus proyectos utilizando distintas estrategias que los motivan a explorar, compartir y trabajar colaborativamente. Además de incluir las festividades judías desarrollando distintas actividades.

Este año acompañamos el lema institucional “un mundo sustentable” en donde se arman trabajos basados en el cuidado del agua,energías renovables, reciclado y cambio climático.

En nuestras clases los estudiantes aplican en sus actividades las 21st century skills: Critical thinking, creativity, Collaboration, Communication, Information literacy, Media literacy,Technology,literacy,Flexibility,Leadership,Initiative,Productivity and Social skills.

Nuestro programa incluye el concepto de inmersión en el idioma creando espacios en el aula para que se produzca la comunicación en el idioma inglés.

Nos esperan grandes eventos a lo largo del año trabajados en todos los grados, como “Open class”, “Spelling bee”, “William Shakespeare week” y eventos artísticos.

¡Un gran año y un hermoso proyecto que queremos compartir con todos!

Colegio Ioná

Centro Hebreo Ioná

admision@iona.org.ar