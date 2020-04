Coronavirus. Los chefs se reconvierten en medio de la crisis y preparan menúes alternativos para Pesaj

Itongadol.- En medio del desabastecimiento generado por las restricciones impuestas por el coronavirus, algunos chefs israelíes comenzaron a elaborar menúes alternativos de Pesaj para los clientes y adaptaron las comidas específicamente para aquellos que están en cuarentena.

En este contexto, los huevos se consideran un alimento básico durante Pesaj, una festividad judía que comienza la próxima semana. Durante la fiesta ritual del Seder de la Pascua, los judíos vuelven a contar la historia del escape de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto. Como parte de la comida, se acostumbra comer huevos duros bañados en sal y una sopa tradicional de bolas de matzá, que también contiene huevos.

Muchos supermercados en todo Israel ya no tienen huevos, mientras que otros han puesto límites a la cantidad de cajas que los clientes pueden comprar. Las autoridades culpan a las compras de pánico por la escasez. El lunes, el Ministerio de Agricultura anunció que aceleraría la importación de huevos de Europa en respuesta a la creciente demanda.

El chef privado Yossi Bendayan, que vive en la ciudad de Maaleh Adumim y ha trabajado en la industria culinaria durante unos 30 años, le dijo a The Media Line que la escasez de huevos aún no había comenzado a afectarlo personalmente, pero que ya había adaptado su menú de vacaciones a la luz del problema.

“Para nuestro menú de Pascua pusimos muy pocos platos que usan huevos porque nos preocupaba que hubiera una escasez”, explicó Bendayan, dueño de su propio negocio y que planea entregar comidas cocinadas a los clientes la próxima semana.

El menú incluye opciones como berenjenas a la parrilla con orégano fresco, aceite de oliva y ajo; ensalada de remolacha; filete de salmón con verduras al horno, hierbas frescas y vino blanco; estofado de ternera con vino tinto y champiñones; y antipasti de verduras mixtas.

“Aparte de mi menú de Pascua que estoy ofreciendo para entregar durante las vacaciones, me siento y pinto todo el día”, contó Bendayan, señalando que el negocio se ha derrumbado desde que estalló el coronavirus en Israel.

Las directivas del Ministerio de Salud actualmente solo permiten que los restaurantes que tienen capacidad de entrega a domicilio permanezcan abiertos. Por esta razón, muchos chefs han recurrido a cocinar comidas en casa y entregarlas a los clientes para mantener una fuente de ingresos.

Alex Spitzer, nacido en Londres, de 29 años, trabajó en el exclusivo restaurante L28 en Tel Aviv hasta hace unas semanas. Spitzer, que anteriormente se formó con el mundialmente con el famoso chef británico Jamie Oliver, estaba en proceso de convertirse en un nuevo chef en L28 cuando decidieron cerrar sus puertas.

“Allí me iban a pasar cosas”, confesó Spitzer a The Media Line . “Fue un gran golpe, obviamente”, lamentó.

Debido a que no pudo encontrar ningún otro empleo, Spitzer decidió comenzar a cocinar comidas veganas en casa y entregarlas en Tel Aviv. Si bien sus platos a precios razonables no utilizan huevos, ha optado por no crear un menú especial de Pascua debido a las complicadas restricciones dietéticas judías que conlleva la festividad.

El servicio de entrega vegana de Spitzer ha florecido a medida que más y más clientes solicitan comidas online todos los días, pero desconfía de las directivas de salud en constante cambio. “Estamos literalmente tomando cada día como viene”, dijo.

Otros chefs se enfrentan a duras realidades similares.

Elad Hayot, que vive en la comuna agrícola de Shoeva, cerca de Jerusalem, y que solía cocinar en eventos privados, le dijo a The Media Line que el negocio no existe en estos días. Además, debido a que también trabaja como chef en un centro de atención a personas mayores en Jerusalem, está tomando precauciones adicionales.

“No puedo ir a las casas de las personas porque trabajo en un lugar delicado”, explicó Hayot. “Así que comenzamos a cocinar platos en casa que entregamos en Jerusalem y en esa zona”, agregó.

Hayot reveló que había comenzado a cambiar su menú para ofrecer más y más comidas para los clientes que pueden conservarse en un congelador y usarse en una fecha posterior. Al igual que Bendayan, todavía no se ha visto afectado por la escasez de huevos, aunque trabaja con sus propios proveedores.

“Los precios están subiendo para la carne, el pollo y las verduras, pero no nos faltan suministros”, dijo.

En el lado del horneado del espectro culinario, muchos también están encontrando soluciones innovadoras para las vacaciones.

Kenden Alfond, un panadero que vive en Camboya pero que es originario del estado de Maine, comenzó un sitio web dedicado a la comida judía a base de plantas llamada Jewish Food Hero. En ella ofrece una serie de opciones amigables para la Pascua que también son sin huevo.

“Desde COVID-19, estoy trabajando más en la serie de recetas de la comunidad judía Food Hero”, dijo Alfond a The Media Line . “Esta es una serie en la que presento las recetas veganas de los miembros de la comunidad y nuestra comunidad ama estas publicaciones de blog porque comparten deliciosas recetas e historias personales”, comentó.

Otros panaderos han recurrido a clases online en un intento por sobrevivir a la crisis.

Les Saidel es propietaria del Saidel Jewish Baking Center, que se especializa en dictar clases y talleres a personas sobre cómo hornear pan judío auténtico y está ubicado en el asentamiento de Karnei Shomron.

“Nuestro negocio principal es hacer talleres y clases de repostería y eso ha sido aniquilado por el coronavirus”, reveló Saidel a The Media Line . “Desafortunadamente, nos cerraron, por lo que estamos tratando de encontrar la manera de ofrecer un taller online”, indicó.

Según Saidel, los proveedores de huevos en Israel constantemente se quedan sin existencias alrededor de las vacaciones de Pesaj cada año, independientemente del coronavirus. Sin embargo, agregó que hay sustitutos que se pueden usar para hornear.

“En términos de la propiedad emulsionante de los huevos, es muy difícil reemplazar eso con otra cosa. Lo único que se acerca a eso es el puré de plátano”, explicó Saidel, y agregó que ¼ de taza de puré de plátano es equivalente a aproximadamente un huevo.

Fuera de la Pascua, señala que una cucharadita de bicarbonato de sodio combinado con una cucharada de vinagre puede airear la masa o la masa de una manera que recuerde a los huevos.