Un estudio israelí analiza el uso del cannabis medicinal para el autismo

Itongadol.- Científicos israelíes informaron que lograron que los ratones autistas sean más sociables y menos obsesivos al darles productos de cannabis.

El estudio podría cambiar las investigaciones actuales que utilizan cannabis para tratar el trastorno, debido a que sugiere que el compuesto incorrecto de la planta es actualmente el tema de mayor atención.

Los ensayos que se están llevando a cabo actualmente usan principalmente cannabidiol (CBD).

Sin embargo, después de estudiar un gran número de ratones autistas, los investigadores de la Universidad de Tel Aviv concluyeron que otro compuesto, el tetrahidrocannabinol (THC), puede ser mucho más eficaz.

“Los estudios que están en marcha en su mayoría no se enfocan lo suficiente en los detalles de lo que hay en el cannabis que puede ayudar a las personas», dijo la investigadora Shani Poleg a The Times of Israel. “En nuestro estudio, analizamos los detalles y obtuvimos hallazgos sorprendentes e interesantes.

“El THC fue más efectivo. La principal diferencia fue que el tratamiento con THC también mejoró el comportamiento social, no solo el comportamiento compulsivo repetitivo». El CBD ayudó principalmente a los ratones del estudio solo a lidiar con el comportamiento compulsivo repetitivo.

Si bien el THC provoca euforia, la investigación sugiere que la cantidad de compuesto necesaria para obtener resultados es pequeña. “Nuestro estudio muestra que cuando se trata el autismo con aceite de cannabis medicinal no hay necesidad de altos contenidos de CBD o THC”, dijo.

«Observamos una mejora significativa en las pruebas de comportamiento después de los tratamientos con aceite de cannabis que contienen pequeñas cantidades de THC y no observamos efectos a largo plazo en las pruebas cognitivas o emocionales realizadas un mes y medio después de que comenzó el tratamiento».

“De acuerdo con la teoría predominante, el autismo implica una excitación excesiva del cerebro, lo que causa un comportamiento compulsivo. En el laboratorio, además de los resultados conductuales, vimos una disminución significativa en la concentración del neurotransmisor glutamato en el líquido cefalorraquídeo, lo que puede explicar la reducción de los síntomas conductuales”, agregó.

Poleg enfatizó que la investigación, supervisada por el profesor Daniel Offen y recientemente revisada por pares y publicada en la revista Translational Psychology, es preliminar y no debe considerarse un consejo de tratamiento.

También señaló que la mutación que causó el autismo en sus ratones, Shank3, solo es responsable de una pequeña minoría de casos de autismo en humanos. «Pero esperamos que esto pueda tener el efecto de alentar una mayor exploración del uso de cannabis medicinal para el autismo y conducir a un mejor tipo de cannabis», concluyó.