La Agencia judía para Israel presente en la emotiva despedida de los jóvenes de Aliá Protegida

Itongadol.- En la sede de CUJA-Keren Hayesod se realizó la semana pasada la despedida de los 19 integrantes de la primera camada de Aliá Protegida, un nuevo programa que propicia el desarrollo y autonomía de jóvenes judíos de entre 20 y 30 años que atravesaron situaciones de vulnerabilidad como pobreza, exclusión o problemas familiares y ahora les espera un futuro lleno de oportunidades en Israel. Durante la despedida, Gabriela Glazman, la representante de la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial para el Cono Sur, expresó: ‘‘Desde la Agencia Judía y la OSM estamos muy orgullosos de ser parte de este proyecto’’.

‘‘Me acuerdo justo hace un año cuando llegué a la Argentina, que Paul (Rozenberg, director de CUJA y representante del Keren Hayesod para Argentina) me contó y dije ‘que grande que es esto’, y es increíble ver que pasó un año y estamos creciendo, acá están las valijas de los olim (inmigrantes) que lo certifican. Otra cosa que me puso muy contenta cuando entré fue ver gente de tantas instituciones diferentes. Esto, sin la ayuda y el compromiso de toda la comunidad judía, no se puede hacer. Para mí, ver que sí se logró y esto puede seguir creciendo, es algo muy importante’’, agregó Glazman.

Aliá Protegida es una iniciativa que tiene como socios a La Agencia Judía para Israel, la Organización Sionista Mundial, el Ministerio de Aliá y Absorción de Israel, la Municipalidad de Jerusalem, ORT, la AMIA, las fundaciones Jabad y Tzedaká y kehilot del Interior, entre otros entes, así como donantes particulares.



Karina Pincever y Paul Rozenberg entregando un pasaje a uno de los 19 jóvenes.

‘‘Cuando yo hice aliá, había un póster muy famoso en ese momento de la Agencia Judía, que estaba en casi todas las oficinas, que decía: ‘No te prometí un jardín de rosas’. Uno pedía que si estaba haciendo aliá, le vendieran ese jardín. Pero hoy me parece que está muy bueno decir eso: no les prometemos un jardín de rosas. Ustedes saben que van a haber etapas y momentos difíciles. Y van a tener momentos en los que digan ‘llamo a mí mamá, porque me quiero volver, porque estoy podrida de comer hummus todos los días y extraño mi casa’. Pero les quiero decir una cosa: los que hicimos aliá y superamos ese momento, sabemos que hay cosas buenas. Cuando yo veo lo que Israel tiene para ofrecerles a los jóvenes como ustedes, puedo decirles que están tomando la mejor decisión de sus vidas. Y sin prometerles un jardín de rosas, porque van a haber momentos grises, pero acá tienen una gran cosa. Ojalá que los mil olim que están haciendo aliá desde Argentina en 2021 tuvieran un grupo. Porque el grupo que ustedes formaron aquí, es eso lo que los va a llevar adelante, los va a ayudar mucho en ese proceso de aliá. Ojalá yo lo hubiera tenido. Esa es la gran diferencia. Estoy segura de que en unos años alguno de ustedes va a estar parado aquí, en el lugar de Paul, en mí lugar, porque eso es lo que quiere Israel. Todos tenemos la mismas oportunidades, no importa de dónde venimos. Una vez que empezamos nuestra vida en Israel, estamos todos emparejados’’, aseguró Glazman.

Por último, expresó: ‘‘No tengo palabras para agradecer a toda la gente que estuvo atrás de esto. Yo lo vi, yo sé cuánto se sufrió y que fue difícil, pero estamos aquí para darles a ustedes la posibilidad de estar viajando al Ulpán Etzion de Jerusalém, y es una absorción hermosa, es lo mejor que hay para ofrecer hoy en día para un grupo como ustedes. Ale, Paul y yo lo conocemos y sabemos a dónde los estamos mandando. En este momento lo único que me queda decirles es que tengan la máxima hatzlaja (éxitos) del mundo. Nosotros vamos a ir a visitarlos, los felicitamos y gracias por hacernos parte de esto’’.