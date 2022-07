Tel Aviv suspendió la prueba del robot de delivery Yandex

Itongadol/AJN.- Las empresas de delivery están tratando de encontrar formas de hacer que las entregas a domicilio sean más eficientes, entre otras cosas, a través de soluciones autónomas. La empresa rusa Yandex, que opera en Israel a través del servicio de taxi Yango y el servicio de delivery Yango Deli, estuvo ejecutando en los últimos meses una prueba piloto en Tel Aviv de robots que entregan comestibles a los consumidores. Sin embargo, debido a las quejas de los residentes por interferir con su movimiento en las veredas públicas, el proyecto fue suspendido.

El robot de seis ruedas, Yandex Rover, está equipado con cámaras y sensores que lo ayudan a identificar lo que sucede a su alrededor.

“El Ministerio de Transporte permitió el mapeo de las calles de la ciudad en un esquema piloto del robot de Yango Deli, sujeto a la aprobación de la Municipalidad de Tel Aviv-Yafo. Por ahora, la Municipalidad suspendió esta actividad para examinar cómo opera y su idoneidad para la infraestructura de la ciudad”, dijo la municipalidad de Tel Aviv en respuesta.

La decisión del Municipio se produce en un contexto de quejas de los residentes de Tel Aviv en las redes sociales, que dicen que los robots los obstruyen e incluso bloquean el paso en las veredas.

El municipio de Tel Aviv declaró que el plan piloto de Yango Deli no estaba coordinado con él. El vicealcalde Meital Lehavi, responsable del transporte en la ciudad, dijo al portal Globes: “La tecnología de Yango se presentó al municipio el año pasado y, según mi conocimiento, el programa piloto no se coordinó con los funcionarios del municipio y no hubo un proceso ordenado”.

Contrariamente a las declaraciones de la Municipalidad, Yango dijo que en realidad hubo cooperación. “Los robots siempre funcionan en modo ‘los peatones primero’. Nuestros robots solo funcionan en calles en las que hay espacio suficiente para no molestar a los peatones y, por supuesto, son ‘verdes’ y ahorran energía. Cooperando con la Municipalidad, como hemos hecho hasta ahora, respetamos la solicitud de detener la actividad hasta que se vuelva a discutir en conjunto como estaba previsto”.

La empresa opta por no proporcionar información sobre el plan piloto en sí y su desempeño, y si su funcionamiento se realizó desde el principio de acuerdo con las condiciones del Ministerio de Transporte y en coordinación con la Municipalidad de Tel Aviv.

Yandex es una de las muchas empresas de todo el mundo que están probando robots de delivery similares.