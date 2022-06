Tecnología israelí: Este nuevo sensor puede detectar el fuego entrante en el campo de batalla

Itongadol.- Israel Aerospace Industries (IAI) presentó un nuevo sistema pasivo de detección de disparos de alto rendimiento (GDS), el OTHELLO-P, en la feria Eurosatory de París. Con un procesamiento de inteligencia artificial integrado y sensores acústicos y electroópticos SWIR ampliados, el sistema OTHELLO-P es un sensor compacto diseñado para detectar, geolocalizar y alertar inmediatamente a las tropas de los disparos entrantes de armas pequeñas, francotiradores, ametralladoras, RPG, municiones subsónicas y fuego indirecto.

Esta solución pasiva, ligera y de bajo consumo, puede utilizarse en todas las condiciones meteorológicas, en zonas abiertas y urbanas, así como de día o de noche, y se instala en vehículos o en edificios, apoyando a las tropas en el campo de batalla, que verán la amenaza en una tableta.

El sistema »aumenta la capacidad de supervivencia y la capacidad de las tropas para devolver el fuego», dijo Asher Abish, Director de Marketing de la División de Tierra de IAI-ELTA, y añadió que «es una solución inteligente que cambia la forma de dirigir y gestionar el campo de batalla. Permitirá a las fuerzas buenas dominar el combate».

La integración de sensores ópticos permite al sistema identificar los destellos de la boca de fuego, mientras que el sensor acústico proporciona la identificación de los sonidos de la explosión de la bala, así como las ondas de choque que provoca.

Eurosatory, la mayor exposición de defensa de Europa, se celebra mientras Ucrania sigue haciendo retroceder a las fuerzas invasoras rusas. Funcionarios de defensa israelíes expresaron que la guerra en Ucrania, así como otros conflictos mundiales, llevaron a los países de todo el mundo a aumentar sus presupuestos de defensa y a mirar a Israel para las compras relacionadas con el ejército.

Las exportaciones militares de Israel fueron de 11.200 millones de dólares el año pasado, con un 41% atribuido a las ventas en Europa, lo que supone un aumento del 30% en comparacion con 2020.

Si bien el sistema no se desarrolló debido a la invasión rusa en Ucrania, Abish dijo que la guerra «aseguró» a la compañía que los militares necesitan tener un sistema que pueda detectar el fuego entrante.

Según él, «están ocurriendo muchas cosas» en los campos de batalla de Ucrania, desde municiones hasta francotiradores y fuego de tanques, entre otras cosas. Pero las tropas de muchos ejércitos, incluido el de Ucrania, carecen de los sensores adecuados para obtener una imagen operativa completa.

«Uno de los mayores problemas que tenemos es el conocimiento de la situación. Cuando sabes de dónde viene la amenaza, puedes eliminarla», dijo Abish.

«Esto no está ocurriendo hoy en Ucrania. Los tanques están siendo alcanzados por RPGs, la gente está siendo disparada por francotiradores en lugares donde no se sabe dónde están y no se puede devolver el fuego.»

Y con el OTHELLO-P, «si alguien me dispara, sabré desde dónde lo hace y podré identificar el lugar», dijo.

Aunque IAI no quiso entrar en detalles sobre los posibles clientes, el director de marketing dijo que, como la empresa ya vio un gran interés en el sistema, hay un número limitado de ellos disponibles para demostraciones.

El sistema fue creado en el Centro de Innovación de IAI, que desarrolla nuevas y avanzadas capacidades tecnológicas y luego las integra en los proyectos actuales y futuros de la empresa.

«La naturaleza única del Centro de Innovación de IAI se basa en un formato de acelerador, que funciona como una start-up y permite a los ingenieros de la compañía un camino para desarrollar tecnologías avanzadas y alcanzar el MVP [producto mínimo viable] o POC [prueba de concepto] en 13 semanas», según Eytan Eshel, Director de Tecnología de IAI.

«En los últimos dos años, los innovadores desarrollaron iniciativas en robótica, vehículos autónomos, inteligencia artificial, espacio y satélites, algunas en cooperación con startups externas, y éstas se integraron en las líneas de productos de la empresa.»