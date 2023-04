Tecnología de inteligencia artificial israelí combate la negación del Holocausto online

Itongadol/Agencia AJN.- Un nuevo proyecto israelí lanzado recientemente intenta combatir la negación del Holocausto online al brindar a los usuarios una forma de transmitir información de fuentes calificadas basada en la tecnología de inteligencia artificial ChatGPT.

“Cientos de publicaciones se comparten diariamente con diferentes niveles de antisemitismo y negación del Holocausto en las redes sociales hoy”, explicó Ofer Nidam, ingeniero aeroespacial, empresario y director del proyecto SAVEE. “Llegan a 7 millones de personas al día. Casi el 80% de ellos permanecen online para siempre”, agregó.

“Aunque millones de personas están expuestas a este tipo de publicaciones a diario, quienes suelen responderlas son judíos e israelíes que las encuentran. Pero su impacto es muy pequeño porque no están expuestos a la mayoría de estas publicaciones, e incluso cuando son, la influencia de un negador del Holocausto que tiene millones de seguidores es mucho mayor que la de ellos”.

El proyecto comenzó como parte de un hackathon destinado a apoyar y mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes del Holocausto, junto con la educación y la memoria de la Shoá, que se llevó a cabo por tercera vez en marzo.

“Escuché sobre el hackatón y el tema me pareció importante”, destacó Nidam. “Después de registrarme, me uní a otros 2 programadores que no se presentaron el día del evento. Entonces, me uní a otras cinco personas durante el evento y planteamos la idea después de una lluvia de ideas durante dos horas. Unas 30 horas después, cuando presentamos la demostración al panel de jueces, se sorprendieron al saber que nos conocimos por primera vez un día antes”.

El nuevo proyecto ganó el primer premio en el evento después de que la demostración presentara un bot que puedes etiquetar en Twitter respuestas a publicaciones hechas por negacionistas del Holocausto. Ahora, el proyecto pretende expandirse aún más.

¿Cómo funciona? Ante una publicación con información falsa sobre el Holocausto, en la primera etapa, SAVEE analiza el contenido de la publicación.

El análisis se basa en Botify, un proyecto de Eliyah Livshitz, uno de los miembros del equipo del proyecto, que permite la creación de bots basados en documentos y funciona con ChatGPT (interfaz de programación de aplicaciones).

“Primero tratamos de entender de qué está hablando la publicación, por ejemplo, la Noche de los Cristales Rotos, guetos y más”, dice Nidam. En la siguiente etapa, se le pide a la herramienta que formule una respuesta al reclamo basándose únicamente en fuentes confiables predefinidas, como el sitio web de Yad Vashem. “Una de las cosas que queremos asegurar es que lo que decimos sea 100% confiable”, explicó.

La precisión no es el único parámetro importante para la respuesta. “La respuesta del sistema debe cumplir con varios parámetros: debe tratar de usar un lenguaje considerado y gentil, sin sonar crítico o combativo”.

“Nuestro objetivo no es convencer a las personas que están detrás de las publicaciones”, dice Nidam, “sino llegar a las personas que están expuestas a ellas. Una respuesta positiva que trata de resaltar las causas de los errores cometidos para que la gente piense dos veces en lo que debería creer”, resaltó.