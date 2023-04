8 ataques terroristas frustrados por las fuerzas de seguridad en Jerusalem

Itongadol.- La policía y las fuerzas de seguridad de Jerusalén han frustrado recientemente ocho atentados terroristas, según anunciaron el lunes por la mañana el Ayuntamiento de Jerusalem y la Policía de Israel.

El comandante del distrito de Jerusalem, Doron Turgeman, señaló que algunos de los atentados se frustraron gracias a información de los servicios de inteligencia, mientras que otros fueron frustrados por agentes de policía vigilantes que detectaron a los atacantes.

«Nos acercamos al final de un mes importante y complejo. Todos los mandos que se sientan alrededor de la mesa y los elementos que cooperan dirigen el trabajo extenuante y continuo de una manera orientada a los valores y con gran dedicación», declaró Turgeman.

«Estamos aquí por la mañana y por la noche por una gran fe y una gran misión, para permitir que todos en la ciudad de Jerusalem disfruten de la libertad de culto y de la iluminación de la fiesta».

El alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, expresó su gratitud a los agentes de policía durante una visita a la sede de la policía junto al Muro Occidental el domingo por la noche, diciendo: «Trabajáis las veinticuatro horas del día y os ocupáis de la seguridad de los residentes de Jerusalén, incluso cuando el mes de Ramadán sucede junto con Pascua y Pascua y decenas de miles de turistas de todo el Estado de Israel y del mundo vienen aquí.»

«Sé que la mayoría de ustedes no estaban en casa la noche del Seder y eso no debe darse por sentado, ustedes son los que nos permitieron continuar con una rutina normal», añadió León. «He paseado mucho por la ciudad durante las vacaciones y todo el mundo está contento. No creo que exista un lugar en el Estado de Israel en el que todo el mundo trabaje al unísono para que podamos superar el acontecimiento con seguridad.»

Además, el domingo por la noche se detuvo a dos sospechosos de destrozar y profanar una bandera israelí con el símbolo del municipio de Jerusalén, después de que se publicaran imágenes del acto en las redes sociales. La persona que profanó la bandera fue identificada como un joven de 17 años de la Ciudad Vieja de Jerusalem, mientras que la persona que filmó y difundió el acto fue identificada como un joven de 17 años de Abu Tor. El Ayuntamiento de Jerusalem despidió a ambos y tiene intención de llamar a declarar al contratista que los empleó.