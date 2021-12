Los drones en Israel cada vez más desarrollados para el beneficio público

Itongadol.- La iniciativa nacional de drones de Israel está entrando en la cuarta fase de su programa piloto, habiendo comenzado una serie de vuelos de dos semanas sobre Gush Dan y Yeroham con el fin de «integrar el uso de drones en actividades rutinarias como el transporte de productos básicos, primeros auxilios; desplegar un dron unido a un vehículo para el seguimiento en tiempo real del movimiento del tráfico con elementos basados en la IA que pueden proporcionar previsiones, y mucho más», según un comunicado oficial.

La iniciativa se estableció con el objetivo de avanzar en el despliegue de drones para el beneficio público, con el fin de ayudar a reducir la congestión en las carreteras y establecer una red nacional de vías aéreas que se gestionan con el fin de transportar medicamentos, vacunas, pruebas y equipos médicos, envíos de mercado al por menor, y más.

«En el marco de la cuarta fase de este programa piloto, la iniciativa de los drones da un paso adelante con misiones y retos adicionales, y amplía el ámbito operativo y los posibles usos civiles de la tecnología de los drones», dijo el director general de la Autoridad de Innovación de Israel, Dror Bin.

«Se trata de otro hito importante, en el que todos los socios, tanto del sector público como del privado, están estableciendo un modelo innovador para los fabricantes y operadores de drones, así como para el público israelí».

«Este tipo de cooperación es un catalizador para que otras entidades, como los servicios de rescate y las autoridades locales, así como otras entidades comerciales, emprendan y experimenten las capacidades y el potencial que está latente en este ensayo y que se ha demostrado.»

Eyal Bilia, vicepresidente en funciones de tecnología e innovación de Ayalon Highways, se refirió a los posibles casos de uso de la flota de drones:

«La Iniciativa Nacional de Drones forma parte de un proyecto para hacer frente a la congestión del tráfico en las carreteras.

«En primer lugar, probando la capacidad del sistema operativo de los drones para supervisar los acontecimientos y analizar la congestión del tráfico desde el Centro de Gestión del Tráfico Metropolitano Gush Dan de Ayalon Highways, en Savidor.

«Y en segundo lugar, probando su capacidad para ayudar en la entrega de pequeñas mercancías en el centro de las ciudades mediante la pavimentación de carriles virtuales para drones».

Según Bilia, el 20% de los problemas de congestión en los centros de las ciudades provienen del movimiento de pequeñas mercancías; el uso de drones puede aliviar potencialmente esa congestión, al llevar esas entregas al aire.

«La Autoridad de Aviación Civil está ajustando estas grandes pruebas piloto de acuerdo con el futuro esquema legislativo, y al hacerlo está preparando y «madurando» el mercado israelí, tanto para que Israel esté preparado para las entregas urbanas con drones, como para que las empresas de drones puedan avanzar en el mercado internacional, sin comprometer los requisitos de seguridad de las operaciones para el público y el campo de la aviación tripulada», dijo Joel Feldschuh, director de la Autoridad de Aviación Civil.

«La cuarta fase de este piloto da un paso más en el examen de la futura arquitectura de control en el ámbito de las entregas urbanas mediante drones».

En la cuarta fase del programa piloto participan cinco empresas de drones: Airwayz Drones Ltd., Wonder Robotics Ltd., Blue White Robotic, Skylinx Technologies Ltd. y FlyTech Aerial Solutions Ltd.