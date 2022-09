Israel completó con éxito la prueba de un misil capaz de »frustrar amenazas y destruir objetivos»

Itongadol.- El Ministerio de Defensa de Israel, junto a la Armada y la Industria Aeroespacial (IAI), completaron con éxito una prueba de misiles antibuque «Gabriel 5» como parte del proceso de operacionalización de los buques «MAGEN». Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) aseguraron que el misil es capaz de volar cientos de kilómetros en diversas condiciones marítimas y aéreas, lo que le permite “frustrar y destruir una amplia variedad de objetivos y amenazas”.

El Gabriel es una familia de misiles antibuque para el mar fabricados por la IAI. La variante inicial del misil se desarrolló en la década de 1960 en respuesta a las necesidades de la Marina israelí, que lo desplegó por primera vez en 1970.

Desde entonces, se exportaron variantes a armadas de todo el mundo. La última variante, el Gabriel V, está siendo utilizada por las armadas finlandesa e israelí a partir de 2020.

La corbeta de clase Sa’ar 6 es una serie de cuatro corbetas de fabricación alemana encargadas para la Armada israelí en mayo de 2015. Israel recibió la primera de las cuatro corbetas de la clase Sa’ar 6, el INS Magen, el 11 de diciembre de 2020.

El diseño del buque se basa libremente en la corbeta alemana de clase Braunschweig, pero con cambios de ingeniería para acomodar los sensores y misiles construidos por Israel, como el Barak 8 y el sistema naval Cúpula de Hierro.

El Sa’ar 6 fue adoptado para la protección marítima, la lucha contra los buques y la prevención de amenazas en la zona económica exclusiva (ZEE) israelí.

The Israel Ministry of Defense’s DDR&D, Israeli Navy, and IAI successfully completed a «Gabriel 5» Anti-Ship missile test as part of the operationalization process of «MAGEN» ships. pic.twitter.com/CqTCYTfFlw

