Israel: Cada vez más empresas tecnológicas se instalan en Tel Aviv

Itongadol.- Mientras los proveedores de servicios como los bancos, las compañías de seguros y los bufetes de abogados se están trasladando a lugares un poco más alejados, las empresas tecnológicas se instalan en el centro de la ciudad, lo que genera que el mercado de oficinas de Tel Aviv esté en auge.

Israel y el mercado inmobiliario internacional productor de rentas están tratando de recuperarse del duro golpe que supuso la pandemia de COVID. La mayor parte del mercado inmobiliario productor de rentas de Israel sigue estancado, pero Tel Aviv, donde los precios están subiendo rápidamente, es una historia diferente. Un buen ejemplo de ello es el Fondo de Salud Meuhedet, que está interesado en comprar el edificio WE, situado al norte del Centro Azrieli.

El socio codirector de Cushman & Wakefield Israel (Inter Israel), Yoram Blumenthal, dijo: «No recuerdo una situación en la que el mercado haya caído un 10% en términos de precios y de ocupación del espacio y se haya corregido la caída en menos de dos trimestres, y todo ello en una zona muy pequeña: La calle Menachem Begin, la calle Yigal Alon, el bulevar Rothschild y Shaul Hamelekh. Casi no llega a la zona de la Bolsa de Diamantes de Ramat Gan».

Según Cushman & Wakefield, hasta el momento se han cerrado acuerdos por 190.000 metros cuadrados de oficinas en 2021. «Esto supone un 24% por encima de la previsión anual que realizamos a principios de año, y que era muy optimista, y solo estamos en septiembre», afirmó Blumenthal.

Otro ejemplo de cómo está floreciendo el mercado de oficinas de Tel Aviv es el proyecto Landmark de África-Israel y Melisron en Sarona, donde ya se ha alquilado el 90% del espacio del nuevo proyecto de 40 plantas.

«Lo que está ocurriendo ahora es que la alta tecnología, esas organizaciones que por primera vez vemos que contratan empleados a través de anuncios de televisión, que recaudaron cantidades fantásticas el año pasado, se están trasladando a este espacio que dejan libre las organizaciones más antiguas’’, agregó Blumenthal.

Blumenthal dijo que las empresas que sustituyen a los bancos, las aseguradoras y los bufetes de abogados no son empresas globales. «Estamos hablando de unicornios, de startups y muchas de ellas han salido a bolsa en el Nasdaq pero su gestión es completamente israelí: SimilarWeb, IronSource, Riskified y una larga lista de empresas. Google y Microsoft no están en este juego y no están en condiciones de responder, se han quedado en el camino. Empresas como Amdocs, Microsoft, SAP y otras se han quedado atrás».

«Estas empresas han recaudado mucho dinero y ahora están contratando a muchos empleados, y los empleados necesitan sentarse en una oficina y además de necesitar ofrecerles el mejor salario, también hay que ofrecerles la mejor oficina en la mejor ubicación. Y todo gira en torno a esta pequeña zona geográfica y ahí es donde han ido todas las empresas que han recaudado unos 10.000 millones de dólares en los últimos cinco meses».

¿Es probable que esta tendencia persista y que la pandemia no haya persuadido a las empresas para que reduzcan el espacio de las oficinas y los empleados puedan trabajar más desde casa?

Blumenthal no lo ve así. «El sector inmobiliario es un proceso a largo plazo. Se trata de localizar espacios, firmar contratos y construir. Lo que ha sucedido me recuerda más al mercado de valores y, en contraste con el sector inmobiliario residencial, en el que los precios suben en todo el mundo, con las oficinas Tel Aviv es único y representa un marcador excepcional.

«Estas empresas han entendido antes que nadie que trabajar desde casa no funciona. Puede funcionar algunos días de la semana, pero tiene que darse una situación en la que toda la empresa esté junta. Aunque sólo sea dos o tres días a la semana, se necesita un espacio para tener a todos los empleados de la empresa bajo un mismo techo al mismo tiempo. Todo lo que oímos sobre la transición al trabajo desde casa no está ocurriendo. Los primeros en identificarlo fueron, de hecho, las empresas tecnológicas. Las que siguen trabajando desde casa no son principalmente las empresas de alta tecnología».

Fuente: Globes.