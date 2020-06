Hospitales de Israel ya aplicaban a pacientes en estado grave la medicación recomendada por el Reino Unido para tratar COVID-19

Itongadol/Agencia AJN.- Después de que los investigadores del Reino Unido anunciaran que se ha descubierto que un fármaco esteroide aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia de las personas gravemente enfermas como consecuencia del coronavirus, un informe reveló el miércoles que algunos hospitales israelíes lo han estado incluyendo durante meses en la gama de medicamentos que utilizan para tratar la enfermedad.

Los médicos del Centro Médico Sheba de Tel Hashomer, el Hospital Ichilov de Tel Aviv y el Centro Médico Hadassah de Jerusalem han estado administrando dexametasona a algunos pacientes desde que se inició el brote a principios de este año, según informaron las noticias del Canal 13.

Israel ha tenido un número de muertes relativamente bajo en comparación con otros países del mundo, con 303 muertes de los 19.894 casos diagnosticados.

Ronen Ben-Ami, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del centro médico Ichilov, dijo al sitio web Ynet en un informe publicado el jueves que un enfoque para tratar la enfermedad es usar drogas que reduzcan la respuesta inflamatoria en el cuerpo. “La enfermedad tiene propiedades inflamatorias, y los esteroides son una droga que puede suprimir la respuesta inmunológica”, explicó.

Ben-Ami dijo que algunos de los que recibieron la droga no se deterioraron hasta el punto de necesitar intubación. Sin embargo, advirtió que aún no estaba claro cuán efectiva es la droga. “La tasa de mortalidad en Israel, por regla general, es inferior a la de otros países del mundo, y no puedo decir si eso está relacionado con la dexametasona o no”, señaló.

El martes, los investigadores del Reino Unido anunciaron los resultados de un estudio que, según dijeron, mostraba pruebas de que la dexametasona puede mejorar la supervivencia de COVID-19 hasta en un tercio en pacientes hospitalizados gravemente enfermos.

El estudio consistió en una prueba grande y estricta que asignó al azar a 2.104 pacientes para obtener la droga y los comparó con 4.321 pacientes que sólo recibieron el cuidado habitual. El medicamento redujo las muertes en un 35% en los pacientes que necesitaban tratamiento con respiradores y en un 20% en los que sólo necesitaban oxígeno suplementario.

Los resultados del ensayo son particularmente prometedores ya que alrededor del 40% de los pacientes con COVID-19 que requieren un respirador terminan muriendo, a menudo debido a la respuesta inflamatoria del cuerpo al virus.

A principios de este mes, el mismo estudio mostró que la droga para la malaria, hidroxicloroquina, no funcionaba contra el coronavirus. El estudio reclutó a más de 11.000 pacientes en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte a los que se les dio el cuidado estándar o eso más uno de varios tratamientos: la droga combo para el VIH lopinavir-ritonavir, el antibiótico azitromicina; el esteroide dexametasona, la droga antiinflamatoria tocilizumab, o plasma de personas que se han recuperado de COVID-19 que contiene anticuerpos para combatir el virus.

Tras el anuncio de la investigación, el Secretario de Salud Británico Matt Hancock dijo el martes que el Reino Unido comenzaría a administrar dexametasona a los pacientes de COVID-19.