Estudio israelí/estadounidense: Un electrocardiograma y la IA pueden predecir si morirás de insuficiencia cardíaca

Itongadol/AJN.- Gracias al nuevo e innovador estudio israelí/estadounidense, con la ayuda de sencillas herramientas disponibles en muchos centros médicos del mundo es posible predecir las probabilidades de que los pacientes con enfermedades musculares inflamatorias desarrollen insuficiencia cardíaca -enfermedad que puede poner en peligro su vida-, e incluso predecir con altos porcentajes cuáles de ellos pueden morir.

El estudio, fruto de la colaboración entre investigadores del Campus Sanitario Rambam de Haifa y colegas de la Clínica Mayo de EE.UU., se publicó en el Journal of the US National Library of Medicine (Pubmed) con el título «Electrocardiograma-inteligencia artificial y miopatía necrotizante inmunomediada: Predicción de la disfunción ventricular izquierda y los resultados clínicos».

Dirigió el estudio el Dr. Shahar Shelly, jefe de enfermedades neuromusculares del departamento de neurología del Rambam, junto con investigadores de cardiología de Mayo, que figura entre los mejores del mundo. Se llevó a cabo en dos etapas y se centró en los pacientes del departamento que habían sido tratados previamente en el hospital estadounidense.

¿Cómo llevaron a cabo los investigadores israelíes y estadounidenses este innovador estudio cardiológico?

En la primera etapa, los investigadores tomaron a todos los pacientes que durante 20 años (2000 a 2020) recibieron un diagnóstico de enfermedades musculares inflamatorias (89 pacientes).

En la segunda etapa, con la ayuda de la recopilación de simples gráficos de electrocardiograma (ECG) en el momento y el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial, los investigadores fueron capaces de identificar cuál de ellos era probable que sufriera una afectación del músculo cardíaco como parte de la enfermedad.

El algoritmo fue capaz de predecir la afectación del músculo cardiaco con una sensibilidad del 80%, y en un grupo de pacientes con un ECG y un ecocardiograma de aspecto normal, el algoritmo predijo la afectación miocárdica incluso antes del diagnóstico por medios estándar.

Además de identificar la afectación miocárdica en estos pacientes, el modelo de diagnóstico estudiado obtuvo buenos resultados en la predicción de la mortalidad, ya que en los pacientes marcados en azul con «alto riesgo» se registraron tasas de mortalidad siete veces superiores a las de los demás.

Las enfermedades musculares inflamatorias son enfermedades complejas y potencialmente mortales que pueden causar una discapacidad importante e incluso la muerte. Se sabe que muchos de estos pacientes presentan afectación del músculo cardiaco, lo que provoca un aumento adicional de la mortalidad y constituye una indicación de tratamiento intensivo. Una de las cardiopatías es la insuficiencia cardíaca, enfermedad en la que el corazón, generalmente por un problema en el ventrículo izquierdo, tiene dificultades para satisfacer las demandas metabólicas de los distintos órganos del cuerpo, lo que provoca dificultad respiratoria, fatiga y edemas.

Según el Dr. Shelly, la investigación está a la vanguardia de la ciencia y sienta las bases para la identificación precoz de pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca.

«Más adelante, el uso de este modelo permitirá ofrecer tratamientos adecuados en una fase temprana, incluso antes del deterioro del estado médico del paciente. Estamos hablando de prevenir enfermedades graves e incluso muertes», expresó el Dr. Shelly.

Desde el punto de vista de la investigación/técnica, el encargado de dirigir el estudio explicó que el uso de la inteligencia artificial «como herramienta de investigación rápida y precisa del ECG ahorra mucho tiempo y costes a los pacientes en los que no se dispone inmediatamente de un ecocardiograma».

»La tecnología de inteligencia artificial sigue aportando cambios revolucionarios en ámbitos como el desarrollo de fármacos y la identificación precoz de pacientes con alto riesgo de intervención. La investigación en colaboración con la Clínica Mayo continúa y hay muchos más proyectos en cartera», concluyó el Dr. Shelly