El estudio de abogados más grande de Israel reflexiona sobre sus 50 años de cambios

Itongadol.- Gil White, socio director del estudio de abogados Herzog Fox & Neeman, nació en Israel, pero se crió principalmente en Inglaterra, que es donde empezó como joven abogado. White se incorporó al estudio en el 2000, cuando un tercio de los ingresos de la empresa eran nacionales, mientras que dos tercios tenían una vertiente internacional, en su mayoría extranjeros que invertían en Israel.

22 años después, más de la mitad de los dos tercios de los negocios internacionales proceden de israelíes que invierten en el extranjero, afirma White.

Herzog Fox & Neeman fue fundada por Yaakov Neeman, varias veces ministro israelí, Michael Fox, un británico que hizo aliá (emigró a Israel) tras la Guerra de los Seis Días (1967), y Chaim Herzog, sexto presidente de Israel.

En diálogo con The Jerusalem Post, antes del 50º aniversario del estudio, White expresó: «Mientras trabajaba en el gran bufete de abogados Freshfields, con sede en Inglaterra, fuimos asesores internacionales en relación con la construcción de la Ruta 6 de Israel, en la que los principales bancos israelíes estaban representados por Herzog Fox. Esta fue mi primera experiencia real con israelíes».

«Llegamos al final del acuerdo y el socio gerente, Meir Linzen, me dice ‘Vamos a vernos’. Me di cuenta de que quería ofrecerme un trabajo. No tenía ni idea de por qué. Mi padre me dijo ‘tienen que pagarte en dólares'». Los dos se reunieron un domingo por la noche en un hotel junto al aeropuerto de Heathrow.

«Yo hablaba hebreo en casa, pero no tenía un gran hebreo, y entonces me hizo una oferta. La palabra mágica era que era en dólares. Me centré en los ‘dólares’ y no escuché la cifra», señaló White, con una mezcla de amplia sonrisa de autodesprecio y algo de vergüenza duradera (incluso décadas después). White le pidió que repitiera la cifra.

Por otro lado, White agregó que en 1978, tras la firma del Tratado de Paz de Camp David, »el dinero estadounidense [de una amplia gama de fuentes] comenzó a fluir hacia Israel. La empresa se situó como puente entre esos inversores extranjeros y la comunidad israelí».

«Hay una cantidad asombrosa de trabajo en el extranjero», aclarando que sus abogados no ejercen la abogacía en el extranjero, sino que «se aseguran de que las cosas no se pierdan en la traducción» para sus clientes, que hacen negocios en muchos países.

Además, White aseguró que la sinergia y las conexiones entre los judíos que se trasladan a Israel y entre Israel y el mundo en general es la historia del estudio y generó que el bufete «obtenga lo mejor de lo mejor de la sociedad israelí y esté conectado con el mundo en general».

«Este país es muy diferente a lo que era hace 20 años. Es realmente un lugar increíble para ejercer la abogacía hoy en día. La naturaleza de los acuerdos y la sofisticación del sistema jurídico están a la altura del resto del mundo», concluyó White.

Herzog cuenta con clientes de primera línea a nivel mundial y con los mejores abogados de los principales estudios de Nueva York, Londres y Europa.