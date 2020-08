Coronavirus. Director de Hadassah revela el aporte de Israel en la vacuna rusa

Itongadol/Agencia AJN.- El Centro Médico Hadassah ayudará a probar una vacuna contra el coronavirus que Rusia dice haber desarrollado, dijo el director general de Hadassah, Zeev Rotstein, al Jerusalem Post este jueves. “Estamos desempeñando un papel en la realización de estudios de seguridad y eficacia”, dijo, señalando que el país está reclutando hospitales para colaborar en los ensayos clínicos y la sucursal del hospital en Skolkovo, Moscú, se ha ofrecido como voluntario.

En una entrevista con Radio 103FM, Rotstein añadió que la vacuna también se estaba administrando a un pequeño número de pacientes en el hospital a través de un programa. “Esperamos recibir más información del alcalde de Moscú en un período de tiempo muy corto”, dijo Rotstein. “Estamos en contacto directo con nuestra gente en Moscú y estamos recibiendo información a medida que está disponible”, agregó.

El martes, Rusia anunció que aprobará una vacuna COVID-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos. El mensaje provocó la alarma entre los expertos en salud mundial, que dijeron que sin datos completos de las pruebas, la vacuna es difícil de confiar – afirmación que el ministro de Salud de Rusia el miércoles desestimó.

El ministro de Salud israelí Yuli Edelstein dijo que Israel estaba interesado en mantener conversaciones con Rusia sobre su vacuna pero sólo “si estamos convencidos de que es un producto serio, entonces trataremos de entrar en negociaciones”. “Estamos siguiendo atentamente cada informe, no importa el país”, continuó Edelstein durante una conferencia de prensa el martes. “Ya hemos discutido los informes del centro de investigación en Rusia sobre el desarrollo de la vacuna”.

“Si estamos convencidos de que es un producto serio, también trataremos de entrar en negociaciones. Pero no quiero engañar a nadie. El personal profesional del ministerio está trabajando en esto todo el tiempo. La vacuna no llegará mañana”, dijo.

Pero Rotstein dijo al Post que Israel no debería ser tan rápido en descartar la vacuna del coronavirus ruso.

“Recomiendo encarecidamente a las autoridades de Israel que no se centren sólo en las empresas estadounidenses que fabrican vacunas y que no descuiden la capacidad de los científicos rusos”, dijo Rotstein. “Habría recomendado que el ministro de Asuntos Exteriores se pusiera en contacto con el canciller de Rusia para no excluir la posibilidad de que la vacuna se asignara también a Israel”.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la producción en gran escala comenzaría en septiembre y que la vacuna podría estar disponible para su uso en decenas de miles de personas en octubre.

Rotstein dijo que “no es correcto ser escéptico”. “Hay muchas acusaciones con respecto a la tecnología y la ciencia rusa, pero si recuerdan, el hecho de que lo llamaran Sputnik V es para decirle al mundo: ‘Recuerden quién fue el primero en el espacio’. Rusia podría estar muy avanzada”.

Específicamente, Sputnik V se refiere al primer satélite artificial del mundo, Sputnik 1, lanzado durante la carrera espacial en el apogeo de la Guerra Fría. La televisión estatal rusa enmarcó el esfuerzo mundial para desarrollar una vacuna contra el coronavirus como una carrera similar. Putin esta semana declaró a su país ganador.

El director de Hadassah dijo que la vacuna rusa se basa en el propio coronavirus y no “sólo en el ARNm”, como el de Moderna, lo que significa que “podría ser no sólo una buena vacuna, sino también una menos arriesgada, porque se basa en la misma tecnología que otras vacunas antivirales”.

La vacuna de ARNm de Moderna tiene un enfoque novedoso que nunca ha sido autorizado para el uso humano.

Las vacunas más comunes son vacunas vivas que utilizan una forma debilitada del germen que causa una enfermedad. Debido a que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunológica fuerte y duradera.

Rotstein añadió: “Recuerden que hay científicos judíos de alto nivel que participan [en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus] en todas partes, no sólo en los Estados Unidos, sino también en Rusia”.

Israel está desarrollando su propia vacuna a través del Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas (IIBR), que se supone comenzará los ensayos con humanos en octubre. El país también ha firmado acuerdos con Moderna y Arcturus Therapeutics para la opción de comprar sus posibles vacunas, que ya han comenzado los ensayos con humanos.