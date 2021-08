LA EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA INVITA A PARTICIPAR DEL SEMINARIO: «AGROTECH SUMMIT»

Itongadol.- La Embajada de Israel en Argentina en cooperación con Think Thanks, facilitador integral de crecimiento de compañías, lanzan “AgroTech Summit” en el marco de Start Up Is Real, la división de innovación y tendencias de Think Thanks.

El programa se llevará a cabo en formato digital el día 31 de agosto de 2021 entre las 9:00 y las 11:00 hs. (hora argentina).

La participación es sin costo alguno y requiere inscripción previa en https://sites.google.com/view/eventoagrotech/Evento

El seminario tiene como objetivo exponer las tendencias e innovaciones de startups israelíes en este campo para generar desarrollo y emprendimientos en Argentina en el marco de un ambiente de negocios y cooperación binacional.

El evento tendrá formato webinar y estará a cargo de reconocidos expertos y especialistas de Israel que compartirán sus conocimientos sobre estrategias y experiencias emprendedoras en el campo de la industria agrotecnológica. El seminario contará con la presencia de Galit Ronen, Embajadora de Israel en Argentina; Sergio Grinbaum, CEO de Think Thanks; Daniel Werner, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura de Israel; Nadav Berger, fundador y CEO de la empresa PeakBridge; Yehonatan Ben Hamozeg, fundador y CEO de la empresa Agrint; Itay Dana, vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios de la empresa ChikP; Dan Grotsky, cofundador y CGO de la empresa Groundwork BioAg y Tamir Gross, Sales Manager LATAM de la empresa AgroScout.

Galit Ronen, Embajadora de Israel en Argentina, señaló en el marco de la inauguración del primer proyecto de Startup Is Real realizado en noviembre de 2020: “Estamos orgullosos de promover y consolidar nuestro compromiso con el mundo emprendedor.

Esta iniciativa nos permite seguir trabajando y cooperando en el intercambio de conocimientos entre personas y organizaciones de Argentina e Israel. Estamos convencidos de que esta oportunidad es clave para brindar un lugar para sembrar, aprender y desarrollarse”. En el mismo marco Sergio Grinbaum, CEO de Think Thanks, junto a Bárbara Nagelberg, líder de Startup Is Real, comentaron: “Inspirar, provocar, desafiar y co-crear nos permite desarrollar estrategias de negocios de alto impacto en nuestro vertical de Agronegocios”.

Israel, conocida como “Start Up Nation”, ha logrado convertirse en líder mundial en emprendedurismo, innovación y promoción de desarrollos tecnológicos, no solo a nivel empresarial, sino también en el campo de la transformación social. Su vocación de innovación se extiende en las áreas de salud, agricultura, tratamiento del agua, energías renovables, biotecnología, telecomunicaciones y ciberseguridad, entre otras.

“AgroTech Summit” busca acompañar a empresarios y emprendedores para generar lazos con startups israelíes e integrarse en el valioso ecosistema argentino-israelí.