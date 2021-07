AMIA 27 AÑOS. ARIEL EICHBAUM: «CON EL TERRORISMO NO SE PUEDE Y NO SE DEBE SER NEUTRAL»

Itongadol.- El día de hoy en el evento central en conmemoración por los 27 años del atentado a la AMIA, el presidente de la AMIA dio un discurso sobre los sucesos de aquel día y como fue avanzando la investigación hasta el día de hoy.

“Se cumplen 27 años de un Atentado planificado organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista que marcó la historia de nuestro país para siempre.

Desde el 18 de julio de 1994 cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron. Desde entonces, la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar.

La denuncia sobre la inmunidad que nos ahoga es una bandera que seguiremos alzando hasta que la justicia se haga presente.

No debemos aceptar Cómo natural esta realidad atroz. Nuestra sociedad no puede permitir que la impunidad se imponga, que los familiares de las víctimas fatales siguen llorando sin encontrar Consuelo. Preservar la memoria de quienes ya no están y hacer oír nuestra voz sin claudicaciones, es un imperativo moral.

La ausencia de resultados como la carencia de logros como La indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para qué es atingencia, cada año, escuchada y atendida por las autoridades. ¿Sirve de algo? En es una pregunta de que nos retumba.

Hay hechos concretos y recientes que no hace más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia.

27 años y nos duele tener que repetir que por el atentado de la AMIA no hay un solo responsable condenado. Nos duele la inoperancia y La indiferencia de los poderes del Estado.

¿Cuánto hace que la fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum es Eyherabide y el reciente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más que fue lo que pasó? ¿En que gastan o invierten su tiempo, sus recursos? La investigación del atentado está su cargo. Son cuatro Fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible.

En paralelo, el juzgado Federal número 6, a cargo de la causa, no tiene aún designado juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance.

Necesitamos que los organizamos institucionales se activen con urgencia, y que el juzgado responsable no continúe vacante.

En diciembre pasado, los integrantes del tribunal oral Federal 3, los doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron, una vez más, la posibilidad de condenar al único acusado que estaba haciendo juzgado, Carlos Telleldin.

Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas. El caso ha pasado ahora a la cámara de casación que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal.

Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa Mahiques y Barroetaveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclama.

Lamentablemente, nuestro país No necesita que le expliquen qué es el terrorismo. Hemos sido blanco dos veces de su macabro accionar. Por ese motivo destacamos oportunamente como una medida en la dirección correcta cuando el estado argentino designó a Hezzbollah, responsable de los atentados contra la embajada Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, como organización terrorista. Y celebramos que esa calificación se mantenga firme hasta hoy. Ese mismo camino debe continuar con Hamás. Una organización de estrechos vínculos con Hezzbollah. Hamás tiene la misma matriz de odio y muerte; persiguen los mismos objetivos de destrucción a través de actos criminales, cobardes y crueles. Por su historia y compromiso democrático, la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades.

Es momento de consolidar y fortalecer el trabajo junto a las naciones del mundo con indudable convicción en la defensa de la libertad como los derechos humanos y la convivencia pacífica de la diversidad. La historia de encontrarnos del lado correcto. Con el terrorismo no se puede ser indiferente junto con el terrorismo no se puede y no se debe ser neutral.

Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República islámica de Irán se vengan a cumplir con los reclamos de la justicia Argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que se siguen cobijando y protegiendo en dichos países. Está más que probada la participación del ciudadano Libanés conocido como Salman El reda cuyo verdadero nombre es Salman Raouf, Y es inadmisible que sí abajo el cuidado de las autoridades su país. Lo mismo sucede con Rabbani, Soleimanpour y los otros acusados que recién protección de Irán y de países vecinos a los que viajan con frecuencia.

Exigimos también a Interpol que mantenga vigente los pedidos de captura ya la cancillería Argentina que realizó un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo para pedir su detención. Ese es el camino para que sean extraditados a nuestro país, donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias de un estado de derecho, emanadas de nuestra Constitución y de las convenciones internacionales de la que somos parte.

Esa es la justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales, ni promesas vanas que jamás se van a cumplir queremos decirlo con toda la claridad posible los puntos el juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica como contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran, en realidad como un problema futuro: el fracaso y la clausura definitiva de la investigación. No estamos dando esta pelea hace casi tres décadas para conformarnos con una promesa de Justicia que nunca llegará, y que a la larga terminas haciendo perjudicial. Ese nuestro mandato, ese nuestro reclamo: lograr conocer toda la verdad no sólo fragmentos, y del mismo modo Cómo obtener una justicia incuestionable.

Después de 27 años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional como es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas que se entienda bien claro los puntos de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos a los que hacen 27 años luchamos, de este lado y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni falta de respeto decimos una vez más que son los poderes del estado y no las víctimas los únicos responsables por los entramados de inoperancia corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia

En tiempos en los que nuestro país, y el mundo entero como sufren la pérdida de cientos de miles de personas, fallecidas a causa de la pandemia que nos azota, queremos hacer llegar el abrazo fraternal, el acompañamiento y la solidaridad con cada una de las familias que lloran esas ausencias. Extendemos además nuestro deseo de pronta recuperación para quienes se encuentran internados y luchando por su salud. Cada muerte temprana conspira contra el orden natural con mano llena de angustia, de dolor y de impotencia.

Cómo le hemos reiterado en numerosas ocasiones no dejamos de soñar con el momento en el que el aniversario del atentado sea, solamente como un encuentro de homenaje y recordación de los seres queridos hacia la memoria de aquellos que no pudieron continuar con sus ilusiones, con su proyecto. Un día para encender una vela, visitar el cementerio en silencio o mirar una foto con una leve sonrisa por el recuerdo de los instantes compartidos. Para convertir a ese anhelo en realidad, necesitamos que quienes desprecian y vulneran el valor supremo de la vida, sean capturados, enjuiciados y cumpla la condena correspondiente. Se lo debemos a quienes ya no están y lo merecemos quienes seguimos luchando convencidos de que el insoportable peso de la impunidad, solo puede instalarse con una verdadera justicia.

Muchas gracias.”