“AMIA MÍA”, el evento solidario en Miami que unió arte y compromiso social

Itongadol.- Una noche de encuentro, diálogo, arte y solidaridad, organizado y convocado por AMIA y por el Consulado Argentino en Miami. Así fue “AMIA MÍA”, el evento que tuvo lugar el jueves 22 de mayo, en la galería “Maman Fine Art”, en Miami, donde estuvieron a la venta 80 obras de los artistas argentinos más prestigiosos a nivel global: Liliana Porter, Pablo Siquier, Guillermo Kuitca, Jorge Macchi, Nicola Costantino, Ernesto Ballesteros, Alejandro Thornton y Eduardo Stupía.



Con la adquisición de las obras, quienes formaron parte de este evento solidario están contribuyendo a brindar soluciones habitacionales concretas para personas de la comunidad judía que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.



El evento solidario fue dedicado a la memoria de Sarah Milgrim z”l y Yaron Lischinsky z”l, quienes fueron brutalmente asesinados, el miércoles pasado, en un crimen de odio antisemita en las cercanías del Museo Judío en Washington.





“Cada vez que queremos pensar que el terror es cosa del pasado, nos recuerdan que no lo es, que el odio, el terrorismo y el antisemitismo continúan. Por eso, hemos decidido desde ya realizar esta muestra igualmente; incluso, creemos que debemos intensificar nuestras acciones, no dejar que el terror nos venza. Que este encuentro, y todo lo que podamos hacer en memoria de Yaron Lichinsky y Sarah Milgrim, sea una respuesta”, manifestó Amos Linetzky, presidente AMIA, uno de los oradores del encuentro.



“En hebreo siempre le damos importancia al recuerdo, a nombrar a quienes ya no están, a hacer izkor y también a realizar acciones de ayuda. Leilui nishmat, decimos en hebreo: para la elevación de las almas. Y también hoy estamos aquí unidos por esto: para, a través del arte, hacer solidaridad y brindar ayuda”, remarcó Linetzky.



SOLIDARIDAD Y ARTE ARGENTINO PARA TRANSFORMAR REALIDADES



El cónsul argentino en Miami, Marcelo Gilardoni, fue otro de los oradores del evento. Al compartir su mensaje, valoró la importancia de la iniciativa solidaria realizada junto con AMIA. “Queremos mostrar, en Miami, el arte argentino y la solidaridad de nuestro pueblo”, destacó el diplomático, quien anunció que el propósito compartido es repetir el evento anualmente.



“Hace muchos años que en AMIA entendimos que el arte también puede ser una forma poderosa de cumplir con nuestra misión institucional. Porque esa misión está basada en valores, y esos valores no solo se expresan en nuestras acciones sociales, sino también en lo que elegimos transmitir a través del arte”, aseguró, por su parte, Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA. “Esta iniciativa es una oportunidad para combinar dos lenguajes universales que nos atraviesan profundamente: el del arte y el de la solidaridad.”





El encuentro que se realizó en Maman Fine Art Gallery dio continuidad a la presencia de AMIA en Miami, donde desde hace 6 años presenta su proyecto “Arte y Solidaridad” en las diferentes ediciones de la muestra Pinta Miami, en el marco de la Semana del Arte que se celebra, cada año, en el estado de Florida.



El proyecto “Arte y Solidaridad” es una iniciativa que AMIA desarrolla desde 2017 a través de su departamento de Arte y Producción. En el marco de esta propuesta, reconocidos artistas argentinos crean obras originales para el proyecto, y la totalidad de lo recaudado, a través de la venta de las obras, se destina a programas realizados por la entidad.



La primera producción artística que se presentó fue “Testimonio Contemporáneo”, una carpeta de serigrafías originales, firmadas, tituladas y numeradas por los reconocidos artistas locales Liliana Porter, Guillermo Kuitca, Nicola Costantino, Jorge Macchi, Eduardo Stupía y Pablo Siquier.



Las personas interesadas en conocer más sobre el proyecto “Arte y Solidaridad” pueden escribir a [email protected].



En el acto se compartió un video institucional que resumió parte de la tarea social que la organización desarrolla.



“Desde hace más de 130 años estamos presentes en cada etapa de la vida judía. Promovemos el bienestar y el desarrollo individual, familiar e institucional para asegurar la continuidad, sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar el sentido de comunidad”, se señala en el video que se compartirá.



“Trabajamos cada día para transformar la realidad de quienes más lo necesitan a través de proyectos sociales, educativos y culturales. Mantenemos la memoria y el reclamo de justicia por quienes fueron brutalmente asesinados en el atentado del 18 de julio de 1994.

Le decimos no al terrorismo y sí a la vida. Somos parte de una comunidad que late, una red que abraza, una voz que resuena cada vez más fuerte. Estamos hoy acá para seguir reparando el mundo, porque muchas personas de la comunidad judía argentina necesitan con urgencia una solución habitacional, porque tenemos proyectos para mejorar la vida de todos ellos, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda”.