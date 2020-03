Coronavirus. La DAIA insta a todas las instituciones a respetar todas las medidas

Iton Gadol.- La DAIA hace un llamado a sus entidades adheridas y Filiales de todo el país a cumplir y hacer cumplir el Decreto 297/2020 publicado en el Boletín Oficial el pasado 20/03/2020, el cual es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos argentinos, residentes, y extranjeros, que se encuentren dentro de la República Argentina.

La DAIA recuerda que todas las personas alcanzadas en los Artículos 1º, 2º, y 3º del mencionado Decreto, que no cumplan con el mismo, serán pasibles de las sanciones descriptas en el Artículo 4º. Asimismo, reitera el cumplimiento del Artículo 5º por el cual se prohíbe la realización de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole, que impliquen la concurrencia del personal y el público en general.

La entidad hace saber que no realizará ningún tipo de acción para que las instituciones adheridas, Filiales o personas particulares, no incluidas en el Artículo 6º, eviten el cumplimiento del Decreto, y que quien así no lo hiciere deberá afrontar las consecuencias civiles y/o penales de manera individual.

Ante la situación de Pandemia de Coronavirus (Covid-19), la DAIA se encolumna detrás de las medidas de prevención implementadas por el Gobierno Nacional con el fin de disminuir la propagación del virus y se ajusta a la labor del Ministerio Público Fiscal, organismo responsable de la prevención y sanción de las violaciones.

La DAIA insta a todas las instituciones de la comunidad judía a respetar rigurosamente las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, sin excepciones, luchando así por la salud de la sociedad argentina toda.

Finalmente, la entidad recuerda que cuando corre peligro la vida humana, el cumplimiento de las leyes civiles se encuentra por sobre todo precepto; el “Pikuaj Nefesh” (salvar la vida) anula todos los preceptos, porque lo que se preserva es la vida humana.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2020

Dr. Jorge Knoblovits

Presidente

Sr. Alejandro Zuchowicki

Secretario General

