Israel. Los llamados a las líneas telefónicas de crisis se triplican debido al encierro por el coronavirus

Iton Gadol.- Las llamadas a la principal línea telefónica de atención de crisis de Israel se han triplicado desde que la vida cotidiana se vio alterada por el brote de coronavirus. Muchos de los que llaman mencionan la soledad, los temores económicos y la ansiedad general por el tiempo que durará la emergencia que mantiene a casi toda la población confinada en sus hogares.

David Koren, el director general de la línea directa de Eran, dijo al Times of Israel el lunes que la línea telefónica recibía alrededor de 1.200 llamadas al día, pasando de 300 a 400 llamadas diarias antes de la crisis. “Cuando trato de analizar lo que estamos escuchando, hay tres categorías prominentes,” dijo Koren. “Una es la ansiedad general y el miedo a no saber cuándo terminará la crisis. Otra es la soledad. Las llamadas pueden venir de personas que viven solas o que viven con la familia pero que aún se sienten aisladas del mundo exterior, o de personas que están solas por primera vez. Y la tercera categoría son los miedos económicos, gente que puede estar de baja sin sueldo, o no tiene trabajo, o teme perderlo”, explicó.

De acuerdo a Koren, las llamadas atraviesan todos los segmentos de la sociedad, así como todas las edades.

La organización, que tiene 15 años de existencia, ofrece una respuesta inicial las 24 horas del día y apoyo emocional por teléfono o en línea, manteniendo al mismo tiempo una estricta confidencialidad y anonimato. Cuenta con 1.450 voluntarios capacitados, 180 de los cuales están ubicados en América del Norte, que atienden las llamadas de personas de habla inglesa durante la noche en Israel.

También cuenta con algunos voluntarios de habla rusa, pero hasta el lunes no había nadie de habla árabe que atendiera las llamadas en ese idioma. Por esa razón, y debido a la creciente demanda en esa lengua, la organización puso en marcha una línea telefónica directa en árabe muy ampliada, que funcionará durante ocho horas diarias y con la que se puede contactar marcando el 1201 y eligiendo la extensión 2.

Eran ha suspendido temporalmente la capacitación de los socorristas, porque es larga, compleja y se lleva a cabo en grupos. Para el servicio en árabe, se puso en contacto con psicólogos de habla árabe y les impartió un curso de capacitación en línea de medio día de duración. “Comprendieron inmediatamente que se trata de una necesidad existencial y que podría salvar vidas”, dijo Koren.

Dos personas de habla árabe están recibiendo llamadas en Carmiel, en el norte de Israel, y hasta el lunes se habían establecido otras dos con la tecnología necesaria en la ciudad beduina de Rahat, en el sur del país.

Eran está intentando recaudar 500.000 NIS (135.000 dólares) para instalar el hardware y los programas necesarios que permitan a todos sus voluntarios trabajar desde casa.

Koren dijo que también ha habido un aumento en las llamadas de personas que quieren ser voluntarios de la organización.

El Dr. Shiri Daniels, director profesional de Eran, dijo a Kan TV que los sentimientos de incertidumbre y la falta de control estaban exponiendo a la gente a la angustia mental.

Era importante afirmar el control sobre la información y no dejarse controlar por ella, enfatizó, elegir cuándo y durante cuánto tiempo escuchar las noticias y la información relacionadas con el coronavirus y dejar tiempo para hacer cosas significativas.

Recomendó que se mantuviera una rutina mientras se estuviera en casa, que se levantara a tiempo, que se vistiera, que comiera con regularidad y que continuara con el ejercicio físico.

También sugirió llevar la naturaleza al hogar, diciendo: “Es bueno para el sistema inmunológico y para la salud física y mental”. Abre las ventanas, deja que entre el sol. Si tienes plantas o flores, tal vez te ocupes de ellas. Si tienes mascotas, acarícialas. Estas son cosas que nos dan una sensación de conexión. Y no estés solo. Podemos hacer esto juntos. Para eso estamos aquí”.