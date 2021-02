El Papa Francisco visitó a una sobreviviente de la Shoá en Roma y rindió homenaje a las víctimas del nazismo

Itongadol.- El Papa Francisco visitó el sábado a una sobreviviente del Holocausto en su apartamento de Roma para rendir homenaje a todos los que sufrieron lo que él llamó «la locura del populismo nazi».

Francisco sorprendió a los romanos que paseaban el sábado por la tarde en los alrededores de la Plaza España, cuando un sedán del Vaticano lo dejó frente al edificio de apartamentos en el que vive Edith Bruck, una escritora y poeta de origen húngaro.

Bruck, de 88 años, sobrevivió a los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente se radicó en Italia.

El Vaticano dijo que durante la visita, que duró una hora, Francisco le dijo: «He venido a agradecerle su testimonio y a rendir homenaje a las personas martirizadas por la locura del populismo nazi». «Con sinceridad repito las palabras que pronuncié de corazón en Yad Vashem, y que repito delante de cada persona que, como usted, sufrió tanto por ello: ‘Perdón, Señor, en nombre de la humanidad'», dijo el pontífice a Bruck, según el relato del Vaticano sobre el encuentro privado.

Pope Francis has visited Edith Bruck, a Holocaust survivor, at her home in Rome. The conversation, the Vatican says, retraced the “moments of light” in the “hell of the camps” along with the “fears and hopes” of the present day. 📸 Vatican Media pic.twitter.com/4LMC8sdvl6

— Christopher Lamb (@ctrlamb) February 20, 2021