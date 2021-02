La historia del médico etíope que pudo hacer aliá con su familia tras 22 años de espera

Itongadol.- Tras 22 años de espera en Etiopía para la aprobación de la aliá, la Dr. Masresha Dessie, de 27 años, emigró a Israel.

A la edad de cuatro años, Masresha llegó a Addis Abeba con su familia, instalándose en el pueblo de allí para esperar hasta poder mudarse a Israel. Al crecer, asistió a una escuela primaria israelí y luego a un instituto internacional antes de estudiar medicina en la Universidad de Gondar, en Etiopía, ya que hacía tiempo que quería ser profesional de la medicina.

«En séptimo curso ya sabía que quería ser médico», afirma Masresha. «Fue entonces cuando me di cuenta de la difícil situación sanitaria de mi comunidad en los campos de espera de Etiopía».

Tras su graduación, Masresha trabajó como médico generalista en Gondar durante un par de años. Hace cinco años se casó con su mujer, Beza, banquera, y tienen una hija pequeña. Masresha, que ahora tiene 27 años, pudo hacer aliá en marzo de 2019; su mujer y su hija no pudieron hacer aliá hasta hace poco, llegando a Israel en enero de 2021 a través de la Operación Zur Israel, que está reuniendo a familias etíopes.

«Sin ellos, me costó adaptarme bien al país», compartió Masresha. «Manejar la vida diaria como nuevo inmigrante no es fácil. Pero, gracias a Dios, ha llegado su momento de hacer aliá, y eso alivia el dolor del pasado».

Masresha da crédito a los centros de absorción de la Agencia Judía por ayudar a facilitar su adaptación a la sociedad israelí. Y afortunadamente para él, la medicina es internacional. Estudió medicina en inglés, con el enfoque americano que ha adoptado Israel, lo que fue bastante útil. Sin embargo, todavía tiene que pasar las pruebas de certificación en Israel, exigidas a los licenciados en medicina del extranjero.

«Es difícil no ejercer la medicina durante varios meses. Hasta ahora, he hecho un curso preparatorio en el Hospital Kaplan de Rehovot, y estos días estoy estudiando para obtener mis certificaciones, y planeo especializarme en cirugía cardíaca», dijo Masresha. «Espero que me acepten para estudiar mi especialidad en el hospital Shaare Zedek de Jerusalem, y si no, en los hospitales Hadassah o Beilinson».

Como inmigrante etíope y médico, Masresha está bien informado de los retos sanitarios a los que se enfrentan sus compatriotas etíopes-israelíes. Tras su inmigración a Israel, los cambios en la dieta y el nuevo estilo de vida exponen a los miembros de la comunidad etíope a enfermedades occidentales, que son nuevas para sus cuerpos, explica Masresha. En Etiopía, estas personas podían explicar fácilmente a su médico la historia de su enfermedad, lo que ayuda en el proceso de diagnóstico. Pero en Israel, debido a la barrera del idioma, los profesionales médicos se basan principalmente en pruebas de laboratorio para la comunidad de inmigrantes etíopes, lo que repercute negativamente en la probabilidad de un diagnóstico correcto.

«La medicina en Israel destaca y es líder en su calidad, pero hay que salvar la brecha lingüística y cultural. En la situación actual, los diagnósticos se pierden, y es una pena», declaró Masresha. «Quiero tratar a todo el pueblo de Israel. Creo que hoy en día los médicos tienen que estar constantemente actualizados con las innovaciones y los avances de la ciencia, y mantener la mente abierta para hacer avanzar la medicina. Esa es mi aspiración», concluye.