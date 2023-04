Israel roza los 10 millones de habitantes, ya no es un país pequeño

Itongadol.- El crecimiento demográfico de Israel significa que su población se acerca ya a los 10 millones de habitantes y, según las estimaciones, en 2030 habrá otro millón de personas en el país. Esto se debe sobre todo a unas tasas de natalidad relativamente altas. En vísperas del Día de la Independencia, la población es de 9,7 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son judíos.

La población de Israel crece cada año y a medida que crece también aumenta el número de niños que nacen cada año. En la actualidad son unos 183.000 los nacidos al año, a los que hay que sumar los que hacen Aliá (emigrar) al país o los que regresan del extranjero.

En 2003 las cosas eran diferentes. El país tenía 6,7 millones de habitantes y 116.000 personas nacidas el año anterior. También se estaba produciendo una brutal Intifada.

Lo que esto significa es que el crecimiento demográfico de Israel es saludable y también ilustra cómo Israel ya no es un país pequeño. Esto es importante de entender porque históricamente se pensó en Israel como un país pequeño en Medio Oriente. Esto llevó a diferentes formas de percibir Israel. Una forma de percibirlo era como un país asediado por enemigos, rodeado de Estados más grandes.

Puede que así fuera en los años cincuenta y sesenta. Hoy en día, si miramos alrededor de la región, aunque muchos países tienen poblaciones más grandes, muchos de ellos se enfrentan a retos a los que Israel no se enfrenta. Siria, por ejemplo, puede tener una población de 20 millones, pero muchos de sus habitantes se vieron obligados a escapar del país debido a una larga guerra interna. Israel tiene uno de los mayores PIB de la región, superado por Turquía, Arabia Saudita e Irán, pero similar al de EAU y Egipto. Su PIB per cápita también está entre los más altos y, al igual que la población, está creciendo.

Aunque la población de Israel es menor que la de países como Irak o Egipto, existen grandes diferencias. La población de muchos países de la región está emigrando fuera de ella. En cambio, Israel no es un país que la gente quiera abandonar. Eso no significa que el país no tenga dificultades, pero no se enfrenta a los mismos problemas a los que se enfrentan hoy países como Túnez, por ejemplo, lo que significa que la percepción de Israel en Medio Oriente como uno de los países más pequeños ya no es una forma relevante de ver Israel.

A nivel mundial también es imporante pensar en la posición de Israel, demográfica y económicamente. De los casi 200 Estados miembros de la ONU, Israel se sitúa aproximadamente en el medio en términos de población. Sin embargo, una vez más, el tamaño de Israel y los cambios en su población son importantes. Israel tiene una fuerte tasa de natalidad, y muchos países del mundo se enfrentan hoy en día al sombrío futuro del declive demográfico debido a diversos factores.

La tasa de fecundidad, la tasa de crecimiento de la población y la edad media de la población en Israel también marcan que el país no sólo crece más rápido que muchos otros países, sino que también tiene una población relativamente rica para una tasa de crecimiento tan alta como ésta. Es decir que hay muchos países en el Sur global con una alta tasa de natalidad, pero muchos de ellos también son pobres y son países donde mucha gente busca emigrar a países más ricos. En cambio, Israel tiene una tasa de natalidad alta, comparativamente, y no está sufriendo el declive demográfico al que se enfrentan ahora países como Corea del Sur y China.

El declive demográfico y el envejecimiento de la población son un desastre potencial para muchos países de Occidente y Asia. Muchos países que dominan la alta tecnología o son muy ricos tienden a tener una tasa de natalidad baja, una población envejecida y ninguna forma clara de salir de este ciclo. Algunos de estos países intentaron pagar más a la gente para que tenga hijos, o en el caso de China dejaron de obligar a la gente a tener un solo hijo, pero estas políticas no funcionan, porque en general tener muchos hijos es un factor cultural, no algo a lo que un país pueda destinar dinero.

Lo que muestran los datos es que incluso los países más grandes se enfrentan a la espiral del declive demográfico. Con el paso de los años, Israel no sólo tendrá una población más numerosa que muchos de sus pares, sino que tendrá una población más numerosa, más rica y más joven, sin las dificultades de tener una población demasiado joven, demasiado pobre y sin educación para lograr los tipos de resultados que Israel alcanzó en el pasado.

Sin embargo, esto no significa que todo sea perfecto. Desde hace años se viene advirtiendo de que Israel se enfrenta a una superpoblación, o de que tiene sectores que rinden por debajo de sus posibilidades, o de que sus niños no alcanzan los niveles educativos necesarios para una sociedad competitiva de alta tecnología. Estas advertencias tienen una especie de carácter cíclico, cada año se habla de ellas pero el país sigue adelante. Si el mayor obstáculo de Israel es integrar a las poblaciones árabe y haredí (ultra ortodoxos) en el éxito económico, por ejemplo, se trata de obstáculos menores que los que afrontan muchos otros países.

El contexto general es que Israel simplemente ya no es un país pequeño y, a medida que se convierte en un país de tamaño medio en términos de población, PIB y crecimiento, esto tiene ramificaciones para la región y el lugar de Israel en el mundo. Se trata de algo ampliamente reconocido en términos del éxito de Israel en tecnología y comercio, y especialmente en cuestiones como el éxito de Israel en cibernética, IA y también el éxito de su industria de defensa.

A medida que la posición global de Israel cambia, especialmente a raíz de los Acuerdos de Abraham, a través de nuevas agrupaciones como I2U2 (India, Israel, EAU y EE.UU.), y a medida que Israel forma asociaciones estratégicas con países como India y Azerbaiyán, es necesario repensar el lugar de Israel en el mundo. El mundo está cambiando y con él el orden global. Mientras China y Rusia quieren un nuevo orden mundial, que sustituya al papel desempeñado por Estados Unidos tras la Guerra Fría, Israel tendrá que ver dónde se posiciona en esta era cambiante.

Artículo publicado por Seth Frantzman en The Jerusalem Post.