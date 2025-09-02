Análisis | En la encrucijada de Gaza, el jefe del ejército israelí se enfrenta a la cúpula política

Por Seth Frantzman

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ha estado gestionando la guerra en Gaza durante seis meses desde que el alto el fuego de enero se rompió en marzo y se reanudaron los combates. Zamir sustituyó al teniente general Herzi Halevi, quien había dimitido en enero y dejado su puesto en marzo.

Zamir ha tenido que gestionar una compleja guerra en múltiples frentes. Ha tenido éxito en todos ellos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operan prácticamente en conjunto en el Líbano, Gaza y Siria, y también atacan a los hutíes en Yemen. Las FDI también obstaculizaron el régimen iraní en junio. Sin embargo, Zamir también se ha enfrentado a desafíos con el liderazgo político de Israel, así como con el futuro de la guerra de Gaza.

La encrucijada en Gaza es evidente. Israel lanzó la operación Carros de Gedeón en mayo. La ofensiva se calculó de forma extraña. El liderazgo político israelí había cortado la ayuda humanitaria a Gaza en marzo, cuando se rompió el alto el fuego. Se suponía que el alto el fuego entraría en una segunda fase, lo que habría significado que la mayoría de los rehenes estarían en casa para septiembre de 2025.

Sin embargo, miembros del gobierno de coalición se han opuesto al alto el fuego y han afirmado que no entraría en la segunda fase. ¿Por qué no querían la segunda fase? Porque no quieren poner fin a la guerra en Gaza. La mayoría de la población israelí quiere que la guerra termine y que los rehenes regresen a casa.

Sin embargo, el fin de la guerra significaría que los políticos que prometieron “victoria” tendrían que justificar que dejar a Hamás en el poder y dejar algunos rehenes en Gaza es una “victoria”.

La guerra en Gaza siempre se ha visto afectada por estas contradicciones. Si bien se espera que las FDI continúen combatiendo, el asunto del acuerdo de rehenes lo gestiona directamente Jerusalem. También existe una interacción con la administración Trump. Inicialmente, la administración Trump logró llegar a un acuerdo en enero.

También trajo a casa al último rehén estadounidense con vida, Eden Alexander. El gobierno de Israel nunca ha logrado un acuerdo por sí solo, y la intensa oposición a un acuerdo entre algunos sectores de la derecha religiosa ha dificultado que la coalición tome decisiones claras sobre Gaza.

Zamir advirtió, según informes del 1° de septiembre, que si las FDI continúan controlando más territorio de Gaza, Israel se encamina hacia un régimen militar sobre la zona. Actualmente, las FDI controlan alrededor del 70 por ciento de Gaza. Estas son áreas que las FDI conquistaron el año pasado, pero que luego devolvieron en su mayor parte a Hamás.

Las FDI tuvieron que reconquistarlas entre mayo y julio. Zamir lo logró con mínimas bajas. Sin embargo, los soldados siguen muriendo y resultando heridos. Además, se ha solicitado a las FDI que llamen a 60.000 reservistas para la batalla en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, 50.000 hombres haredíes continúan evitando ser llamados debido a exenciones.

Esto deja la carga sobre solo una parte de la sociedad. Las FDI saben que están llamando a la gente una y otra vez, de una manera sin precedentes en la guerra más larga de Israel. La batalla por la ciudad de Gaza se pospuso hasta después del inicio del año escolar para que los padres sean llamados a filas mientras sus hijos están en la escuela.

Los informes que indican que el jefe de las FDI advierte sobre un gobierno militar reflejan la falta de estrategia de Israel. El liderazgo político israelí no tiene una visión pública clara sobre el futuro de Gaza y se ha negado a presentar un plan del día después o un gobierno alternativo a Hamás.

Esto deja a Gaza sin una estrategia al estilo Clausewitz, ni siquiera una doctrina Powell, donde los objetivos sean alcanzables y estén claramente definidos. Se sigue pidiendo a los dos millones de civiles de Gaza que evacuen a zonas controladas por Hamás. Sin embargo, las advertencias sobre el gobierno militar parecen indicar que, si las FDI se desplazan a la ciudad de Gaza, Hamás podría colapsar e Israel podría tener que gobernar Gaza.

Las FDI no parecen querer gobernar a los civiles. La Autoridad Palestina está en crisis. Estados Unidos ha prohibido a sus miembros asistir a la próxima Asamblea General de la ONU, incluso mientras países europeos avanzan hacia el reconocimiento de Palestina.

Esos países afirman querer fortalecer la Autoridad Palestina y también lograr la liberación de rehenes, el fin de la guerra y el fin del gobierno de Hamás en Gaza. Dado que el liderazgo actual de Israel se opone a la Autoridad Palestina tanto como a Hamás, o quizás incluso más, existe preocupación por las exigencias de que la Autoridad Palestina gobierne Gaza.

Si la Autoridad Palestina gobierna Gaza, esto unificará las zonas palestinas y fortalecerá las reivindicaciones palestinas. Dos décadas de estrategia israelí han buscado dividir a los palestinos, y durante años, Hamás recibió financiación de Doha para prosperar en Gaza. Esto condujo al 7 de octubre, pero la tendencia actual en Gaza no es reemplazar a Hamás, sino debilitar sus capacidades.

La falta de claridad sobre el camino a seguir es lo que parece conducir a los informes actuales sobre tensiones entre el alto comandante de las FDI y las conversaciones a nivel de gabinete. La postura israelí actual se compone de varios «no»: un «no» a la Autoridad Palestina en Gaza, un «no» al fin de la guerra y un «no» a un acuerdo de rehenes.

Lo que las FDI parecen estar notando es que, sin una estrategia clara, la inminente batalla por Gaza enfrenta obstáculos. Los líderes israelíes han cambiado su postura, pasando de un acuerdo de rehenes parcial a exigir la liberación de todos los rehenes. Hamás afirmó haber aceptado un acuerdo parcial el 18 de agosto.

Sin embargo, la historia general de las negociaciones del acuerdo de rehenes nunca está clara; más bien, la gente parece ser engañada constantemente mediante filtraciones cada pocas semanas, sugiriendo que un «acuerdo» está cerca. De hecho, el acuerdo nunca ha estado cerca durante los 22 meses de guerra.

Un informe filtrado, visto en el Canal 12 la semana pasada, también afirmaba que las FDI evaluaron que la operación Carros de Gedeón cometió muchos errores. Una gran pregunta es por qué no comenzó en marzo, cuando se cortó la ayuda. En cambio, comenzó en mayo y se llevó a cabo a medida que la comunidad internacional se indignaba por los informes de hambruna en Gaza.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) también inició operaciones en mayo, pero no fue la solución mágica que algunos esperaban. La GHF no puede proporcionar alimentos a toda Gaza, y nunca tuvo la intención de hacerlo. Tampoco está claro a qué largo plazo podrá distribuir alimentos. ¿Podrá durar otros seis meses?

Con la Asamblea General de la ONU en septiembre, la presión sobre Israel aumentará. Si las FDI ven obstáculos en la Ciudad de Gaza y si la operación Carros de Gedeón no tuviera el éxito previsto, entonces se plantean preguntas sobre por qué embarcarse en los Carros de Gedeón II. También plantea preguntas sobre por qué las FDI evaluaron en enero de 2024 que Hamás había sido ampliamente derrotado en la Ciudad de Gaza, solo para que aparentemente recuperara su fuerza.

Las continuas filtraciones que intentan retratar al general de mayor rango de las FDI como enfrentado con algunos líderes políticos parecen ser una forma de frenar los planes de la toma de la Ciudad de Gaza o de preparar el terreno para culpar a las FDI de lo que venga. En cualquier caso, ilustra que Israel se enfrenta a una nueva encrucijada en Gaza.

Fuente: Jerusalem Post