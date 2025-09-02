Al Jazeera nombró a un miembro de la familia real de Qatar como su nuevo director ejecutivo

Itongadol/Agencia AJN.- Al Jazeera nombró el lunes a un miembro de la familia real de Qatar como su nuevo director ejecutivo, lo que renovó la preocupación en Israel sobre la independencia editorial de la cadena y su alineamiento con la política estatal.

La emisora ​​anunció que Mustafa Sawaj había renunciado como director ejecutivo y sería reemplazado por Nasser al Thani, miembro de la familia gobernante Al Thani.

El flamante director ejecutivo fue embajador de Qatar y formó parte de la junta directiva de la cadena. Esta es la primera vez que un miembro de la familia real asume el máximo cargo de Al Jazeera, que tradicionalmente ha nombrado a periodistas veteranos sin vínculos formales con la monarquía.

La transición de liderazgo coincide con la participación de Al Jazeera en una campaña más amplia titulada “Israel mata periodistas”. Aunque la campaña no fue iniciada por la cadena, Al Jazeera participó activamente en su mensaje visual y editorial.

La campaña incluyó un apagón informativo simbólico, durante el cual más de 200 medios pausaron temporalmente su contenido habitual o reemplazaron la cobertura de su página principal con pantallas negras para protestar por el asesinato de periodistas en Gaza.

Al Jazeera adoptó elementos clave de la campaña en todas sus plataformas digitales, lo que generó críticas de funcionarios israelíes que interpretaron la participación de la cadena como parte de un esfuerzo más amplio de Qatar para presionar a Jerusalem tras el fracaso de las negociaciones de alto el fuego.

El Dr. Ariel Admoni, del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalem, afirmó que el nombramiento reflejaba un patrón más amplio de consolidación del poder en Qatar.

“Este es un cambio sorprendente. Qatar solía instalar profesionales de los medios en Al Jazeera para preservar una apariencia de neutralidad. Poner a un miembro de la familia real al mando crea una percepción completamente diferente”, explicó.

Admoni también señaló que los miembros de la familia Al Thani han asumido cada vez más puestos de responsabilidad en sectores nacionales clave, como la defensa, el deporte y los asuntos diplomáticos. Esto, afirmó, refleja un cambio hacia un control más estricto de las instituciones influyentes. El nombramiento refleja el creciente control estatal sobre los medios qataríes.

Las autoridades israelíes han reaccionado con preocupación al nombramiento, especialmente dada la larga influencia de Al Jazeera en el mundo de habla árabe.

En Jerusalem, la cadena es considerada una extensión de la política exterior qatarí. Se espera que el ascenso de una figura real a la cima de su liderazgo aumente estas preocupaciones.

Al Jazeera ha sido acusada frecuentemente por las autoridades israelíes de parcialidad en su cobertura de las zonas de conflicto, especialmente durante las operaciones militares en Gaza. Los críticos argumentan que la cadena a menudo adopta una narrativa que se alinea estrechamente con las posturas de las facciones antiisraelíes en la región.

La relación entre Israel y Al Jazeera ha sido tensa durante años y se ha vuelto más conflictiva en los últimos meses. En 2024, la Knéset (Parlamento israelí)) aprobó una ley que permite al gobierno cerrar temporalmente las operaciones de noticias extranjeras que se consideren una amenaza para la seguridad nacional.

En virtud de esta ley, se cerraron las oficinas de Al Jazeera en Jerusalem y Cisjordania. Se incautaron equipos y el canal fue retirado de las compañías de cable locales.

Tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, las decisiones editoriales de Al Jazeera fueron duramente criticadas por los líderes israelíes. La cadena emitió imágenes de liberaciones de rehenes que, según las autoridades, contribuyeron a los esfuerzos de propaganda de Hamás.

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron a varios periodistas de Al Jazeera con sede en Gaza, a quienes acusaron de tener vínculos con Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Al Jazeera rechazó las acusaciones y afirmó que los cargos formaban parte de una campaña más amplia para deslegitimar su labor informativa.

Aunque Al Jazeera continúa operando en muchas partes de la región, su acceso en Israel sigue estando muy restringido. Con Nasser al-Thani como director ejecutivo, los analistas esperan un mayor escrutinio israelí sobre el papel de la cadena en la cobertura de la guerra de Gaza y su alineamiento con los intereses estratégicos de Qatar.