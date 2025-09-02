Inicio ISRAEL Netanyahu convocó a una reunión sobre la anexión de Cisjordania en respuesta a los países que reconocerán el Estado palestino

Netanyahu convocó a una reunión sobre la anexión de Cisjordania en respuesta a los países que reconocerán el Estado palestino

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu convocará una reunión el martes sobre la posibilidad de aplicar la soberanía en Cisjordania y tomar medidas contra la Autoridad Palestina en respuesta a los países que la reconocen como un Estado.

Varios funcionarios israelíes informaron previamente que Israel está considerando la anexión de Cisjordania como posible respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia y otros países.

No está claro dónde y cuándo se aplicaría exactamente la medida, si solo en los asentamientos israelíes o en algunos de ellos, o en zonas específicas de Cisjordania como el Valle del Jordán, ni si tras las conversaciones se tomarían medidas concretas, que probablemente implicarían un largo proceso legislativo.

Cualquier paso hacia la anexión de Cisjordania probablemente provocaría una condena generalizada por parte de los palestinos, que buscan el territorio para un futuro Estado, así como de los países árabes y occidentales.

Se desconoce la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, al respecto.

El medio israelí Walla informó el domingo que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutieron el tema de la soberanía de Cisjordania durante su visita a Washington la semana pasada.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, anunció hoy que su país reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes y agregó que se impondrán sanciones al gobierno israelí.

“¡Palestina será reconocida por Bélgica en la sesión de la ONU! Y se están imponiendo sanciones firmes contra el gobierno israelí”, expresó Prevot en X (antes Twitter).

El canciller belga destacó que la medida enviará una «fuerte señal política y diplomática» para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados, y «marcar la condena a las ambiciones expansionistas de Israel, con sus programas de colonización y ocupaciones militares».

