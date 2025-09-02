Bélgica reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU e impondrá sanciones a Israel

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, afirmó este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) a finales de este mes, agregando que se impondrán sanciones al gobierno israelí.

‘‘¡Palestina será reconocida por Bélgica en la sesión de la ONU! Y se están imponiendo sanciones firmes contra el gobierno israelí’’, expresó Prevot en X (antes Twitter).

Hasta el momento, el Estado judío no realizó declaraciones sobre el anuncio.

Estados Unidos, por su parte, advirtió la semana pasada que no permitirá al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, asistir a la UNGA.

El canciller belga destacó que la medida enviará una ‘‘fuerte señal política y diplomática’’ para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados, y ‘‘marcar la condena a las ambiciones expansionistas de Israel, con sus programas de colonización y ocupaciones militares’’.

Además, Prevot remarcó que Bruselas tomaba en cuenta ‘‘el trauma que sufrió el pueblo israelí por los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023’’, y que, por lo tanto, la ‘‘formalización administrativa’’ del reconocimiento de Palestina solo será declarada por decreto real ‘‘cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás no ejerza ninguna forma de gobierno sobre Palestina’’.

Previamente, en julio, el presidente Macron aseguró que Francia reconocería al Estado palestino en la UNGA, que se celebrará del 9 al 23 de septiembre en New York.

Desde entonces, más de una docena de países occidentales señalaron que harán lo mismo.

En respuesta, en aquel momento, múltiples ministros israelíes denunciaron la medida, calificándola como una ‘‘recompensa al terrorismo’’ tras la masacre del 7 de octubre.

Prevot aseveró que la decisión de reconocer a Palestina se tomó ‘‘a la luz de la tragedia humanitaria’’ que se desarrolla en Gaza en medio de la guerra, con la necesidad de presionar tanto a Israel como a Hamás.

‘‘Ante la violencia perpetrada por Israel en violación del derecho internacional, y dado sus compromisos internacionales, incluido el deber de prevenir cualquier riesgo de genocidio, Bélgica tenía que tomar decisiones firmes para aumentar la presión sobre el gobierno israelí y los terroristas de Hamás’’, agregó el ministro belga.

Prevot hizo hincapié en que ‘‘no se trata de castigar al pueblo israelí, sino de garantizar que su gobierno respete el derecho internacional y humanitario, y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno’’.

Asimismo, el canciller aseguró que ‘‘cualquier antisemitismo o glorificación del terrorismo por parte de simpatizantes de Hamás será condenado con mayor firmeza’’.

El ministro explicó que se adoptarán 12 pasos en materia de sanciones contra Israel y detalló algunos de ellos: prohibición de importar productos originarios de los asentamientos; revisión de las políticas de contratación pública con empresas israelíes; limitación de la asistencia consular a belgas que vivan en asentamientos considerados ilegales bajo el derecho internacional; posibles procesos judiciales; y prohibiciones de sobrevuelo y tránsito.

Prevot también subrayó que ‘‘dos ministros extremistas israelíes, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás’’ serían declarados ‘‘personas non gratas’’ en Bélgica. Si bien no citó los nombres de los dos ministros afectados, el de Finanzas Bezalel Smotrich y el de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir fueron vetados de manera similar en otros países.

A su vez, el ministro de asuntos exteriores confirmó que Bélgica apoyará iniciativas dentro de la UE para suspender la cooperación con Jerusalem, incluida la suspensión del acuerdo de asociación, de los programas de investigación y de la cooperación técnica.

De igual manera, Prevot añadió que Bruselas se unirá a la ‘‘Declaración de New York’’, que establece un plan gradual para poner fin al conflicto de casi ocho décadas y a la actual guerra en Gaza. El plan culminaría con una Palestina independiente y desmilitarizada, que viva en paz junto a Israel, y con su eventual integración en la región más amplia de Medio Oriente.

En julio, países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania y Turquía, firmaron la declaración, en la que también condenaron por primera vez la embestida de Hamás del 7 de octubre de 2023, y exigieron al grupo terrorista que libere a todos los rehenes que mantiene, se desarme y ponga fin a su gobierno en Gaza, en un intento de poner fin a la devastadora guerra en la Franja.

Diecisiete países, más la Liga Árabe de 22 miembros y la UE en su conjunto, respaldaron el texto, acordado en una conferencia de la ONU para reactivar la solución de dos Estados para israelíes y palestinos.