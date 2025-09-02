Decenas de miles de reservistas israelíes serán reclutados hoy, en la mayor convocatoria desde el inicio de la guerra en Gaza

Itongadol.- Decenas de miles de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) serán reclutados este martes, en la mayor convocatoria desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada tras la masacre de Hamás del 7de octubre de 2023.

Así lo informaron esta mañana múltiples medios de comunicación hebreos, entre ellos el Canal 12 y Kan News, la emisora pública del Estado judío.

Kan detalló que la convocatoria, la primera fase de un reclutamiento más amplio para la conquista prevista de la ciudad de Gaza, se enfrenta a dificultades, debido a que son menos los reservistas dispuestos a presentarse al servicio después de casi dos años de guerra y repetidas rondas de servicio.

En la misma línea, diversos reportes señalaron que los reservistas solicitaron exenciones por motivos personales o económicos, y que las unidades están registrando una menor participación que en anteriores movilizaciones de emergencia.

Los oficiales superiores, por su parte, advirtieron que incluso dentro de los batallones regulares el tamaño de las compañías y pelotones se redujo, mientras que una parte significativa de los reservistas que se presentan son voluntarios que no forman parte orgánica de las unidades.

Los reservistas se someterán a entrenamiento y preparación en los próximos días, y algunos están destinados a sustituir a las fuerzas regulares estacionadas en el norte de Israel y Cisjordania.

Además, las IDF tienen previsto desplegar finalmente cuatro divisiones en la ciudad de Gaza.

Inicialmente se estimó que la nueva campaña militar en el enclave costero palestino duraría entre cuatro y cinco meses, aunque, según se informa, los responsables afirmaron que las evacuaciones de civiles y la preparación operativa ya están llevando más tiempo del previsto.

A pesar de que las fuentes de alto rango aseguran tener el control operativo de alrededor del 40% de la ciudad de Gaza, los responsables de las IDF expresaron al Canal 12 que esta valoración ‘‘no se ajusta a la realidad’’.

Asimismo, muchos comandantes siguen mostrándose escépticos sobre la viabilidad de alcanzar los objetivos finales de la operación: conseguir la liberación de los 48 rehenes y desmantelar los bastiones restantes de Hamás en la zona.