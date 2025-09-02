Efemérides | Hoy en la historia judía: El Gueto de Lakhva resiste brevemente a la ocupación nazi

Itongadol.- A pesar de que muchos de los ancianos del pueblo estaban en contra de tomar la iniciativa, Dov Lopatin, jefe del Judenrat, y los líderes jóvenes decidieron resistir incluso sin armas. Mientras los alemanes entraban, la mayor parte de los lugareños los atacaban, equipados con hachas, palos y cocktails Molotov.

El 2 de septiembre de 1942 las tropas alemanas, junto con la policía de Bielorrusia, rodeo al gueto de Lakhva, el cual tenía a 2.000 personas. Dov Lopatin, jefe del Judenrat (consejo judío del gobierno) se rehusó al pedido alemán de deportación.

A pesar de que muchos de los ancianos del pueblo estaban en contra de tomar la iniciativa, Lopatin y los líderes jóvenes decidieron resistir incluso sin armas. Mientras los alemanes entraban, la mayor parte de los lugareños los atacaban, equipados con hachas, palos y cocktails Molotov.

Entre 600 y 700 judíos fueron asesinados luchando y otros 600 pudieron alcanzar los bosques antes de matar o herir a aproximadamente 100 nazis. El resto fue ejecutado por las unidades policíacas locales. De este lugar solo 90 personas sobrevivieron a la guerra.