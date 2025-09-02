Un nuevo proyecto digital del Vaad Hakehilot reúne a los museos judíos de las provincias

Itongadol.- El Vaad Hakehilot de AMIA inauguró un innovador proyecto digital que reúne en un solo espacio los museos y centros culturales judíos ubicados en distintas provincias del país.

La iniciativa, disponible en la web Museos Judíos de Argentina, tiene como objetivo preservar y visibilizar el legado de las comunidades judías provinciales, que a lo largo de la historia dejaron una huella profunda en la identidad local y nacional.

La presentación oficial del proyecto se realizó en el Museo de la Colonización Judía de Rivera, inaugurado el 4 de abril de 2025. El evento contó con la presencia de Marcos Chohen, presidente del Vaad Hakehilot, y del gran rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Además, ambos referentes visitaron el cementerio local y mantuvieron reuniones con la Comisión Directiva de la kehilá, reafirmando el compromiso institucional con la memoria comunitaria en las provincias.

“Estos museos y espacios culturales no sólo resguardan objetos, documentos y fotografías, sino que también cuentan relatos, reconstruyen tradiciones y transmiten las huellas de generaciones que hicieron de cada rincón del país un hogar”, destacaron desde el Vaad Hakehilot.

Por su parte, Tamara Jatemliansky, coordinadora general del Vaad Hakehilot, subrayó: “Los museos judíos en las provincias son fundamentales para conocer cómo fue la vida de las comunidades en distintas épocas, entender su vínculo con el contexto social argentino y valorar su aporte a la construcción de la sociedad en su conjunto. Son lugares de encuentro, de reflexión y de educación, que permiten que las nuevas generaciones —judías y no judías— puedan conectar con una historia viva, rica y profundamente arraigada en el territorio”.

En un tiempo en el que muchas narrativas locales y memorias colectivas tienden a quedar invisibilizadas, sostener y visitar estos museos se vuelve un acto de compromiso con la identidad, la memoria y la cultura.

Para más información, se puede visitar la web www.vaadhakehilot.amia.org.ar. Asimismo, las personas que posean datos adicionales sobre museos judíos en la Argentina, pueden escribir a [email protected].