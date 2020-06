Palestinos: “Si se concreta la anexión, no habrá más Autoridad Palestina”

Itongadol.- Faltando una semana y media para la fecha estipulada para la anexión israelí de territorios de Cisjordania es cada vez más creciente la tensión en el entorno del presidente de la Autoridad Palestina (AP) Mahmoud Abbas.

Un importante funcionario de Ramallah encargado de las relaciones con Israel, Hussein a-Shaij, expresó este domingo en diálogo con la radio estatal israelí Kan, que en caso de anexión “incluso si es parcial, no habrá más Autoridad Palestina”.

Según aShaij, la AP colapsará y no habrá más fuerzas de seguridad. “Israel asumirá la responsabilidad de la seguridad, educación y la salud en Cisjordania”.

“Anunciamos esto oficialmente a Israel y Estados Unidos hace unos meses. Vamos a volver a los días previos a los Acuerdos de Oslo. No somos una organización de beneficencia ni colaboradores”, expresó. No obstante, el funcionario palestino aseguró que Ramallah decidió no recurrir a la violencia y aun tienen la situación bajo control.

Por su parte el primer ministro palestino Muhammad Ashatiyeh, expresó en la misma línea que “la anexión de Cisjordania es una amenaza existencial de los palestinos”.

A partir de mañana, Fatah planea liderar manifestaciones contra la aplicación de la soberanía en Cisjordania. Tendrá lugar una manifestación en Jericó, y más tarde habrá manifestaciones en otros puntos de los territorios palestinos.

Este viernes el diario a-Sharq al-Awsat informó que Jordania aclaró a la AP que apoya su postura en contra de la anexión planeada por Israel, pero pidió que espere antes de adoptar medidas irreversibles.

Desde Ammán indicaron que piden más tiempo para ejercer esfuerzos diplomáticos para impedir la anexión y reanudar el proceso político.

Por su parte, el canal de televisión libanés al-Mayadeen informó hoy que el canciller jordano le expresó al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, que el rey de Jordania envió un mensaje a Estados Unidos e Israel de que no podrá continuar con el tratado de paz si Jerusalem lleva adelante su plan de anexión.