La Casa Blanca celebró su segundo seder de Pesaj

Itongadol.- La Casa Blanca celebró el jueves de manera virtual su segundo seder de Pesaj, en el que altos funcionarios de la administración Biden aprovecharon la oportunidad para relacionar las lecciones de la festividad con la difícil situación del pueblo ucraniano que lucha contra la actual invasión rusa.

Pesaj es «una historia que me hace pensar en la gente que se enfrenta a la guerra y al conflicto en comunidades de todo el mundo, incluido el valiente pueblo de Ucrania», dijo el Segundo Caballero Doug Emhoff, el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente, en su discurso de apertura antes de presentar al Presidente de los Estados Unidos Joe Biden y a la Primera Dama Jill Biden.

Happy Passover to all who celebrate in America, Israel, and around the world. May God bless you all during this season of renewal, this festival of freedom.

From our family to yours: Chag sameach.

— President Biden (@POTUS) April 15, 2022