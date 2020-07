Israel: diputado asegura que “el fenómeno de la homosexualidad” es inexistente en la comunidad árabe

El diputado Walid Taha del partido Lista Compartida se refirió este domingo al voto de su facción política contra la ley que prohíbe los tratamientos de conversión que pasó la aprobación preliminar la semana pasada.

En declaraciones a la radio pública de Israel Kan, Taha explicó que la sociedad árabe en su mayoría se opone a este tipo de leyes, y añadió: “El fenómeno de los homosexuales es casi inexistente en la comunidad árabe. Y si existe, es de muy pocas dimensiones”.

“La sociedad árabe se opone abrumadoramente a estas leyes. Ya que tiene un director religioso, cultural, ético y moral que no acepta esto como algo legítimo y, por lo tanto, votamos en contra de la ley”, dijo.

«El tema no se está discutiendo en la sociedad árabe. No conozco ningún fenómeno de tratamiento o falta de tratamiento. y si existe, es a muy pequeña escala y quienes lo padecen no tienen prisa por identificarse”.

En este marco añadió: “La sociedad árabe se opone a eso de que es algo legítimo y abierto. Todo tipo de tendencias que no se alinean con la creación. Dios creó a la humanidad según el hombre y la mujer y esa es la situación normal”.

Tras ser consultado sobre qué debe hacerse con quien tiene una tendencia diferente, el diputado contestó: “Hay quienes ante la tendencia piden ayuda, y esta ley les impide un tratamiento que los devuelva a la normalidad. Pero tienen derecho llevar a cabo un tratamiento para cambiar su apariencia sexual”.