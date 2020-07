Coronavirus: médico israelí sostiene que la verdadera epidemia es la que se propaga por las redes sociales infundiendo pánico

Itongadol.- “Están destruyendo el país”, así se refirió Yoram Lass, ex director general del Ministerio de Salud de Israel, a la crisis mundial por la pandemia de coronavirus, así como al aumento de casos en su país y a quienes afirman que se está atravesando una segunda ola de la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Israel publicó esta mañana uno de sus reportes diarios sobre el coronavirus, según los cuales desde ayer se registraron 1.322 nuevos casos. Desde inicada la pandemia en el país se detectaron 34.825 contagios y actualmente 16.025 son pacientes activos.

Hasta hace pocas semanas se podía decir que Israel vivía una situación envidiable respecto al resto de los países. Tras haber logrado aplanar la curva, durante semanas se detectaban entre ocho y 20 casos diarios, pero el desconfinamiento rápido, así como la falta de cumplimiento de normas por parte de la población y la flexibilidad de las autoridades a la hora de hacer cumplir las mismas, hicieron que en cuestión de días los índices de morbilidad se disparen.

No obstante, para Lass la situación es completamente diferente a lo que presentan hoy las autoridades médicas del país. “En Medio Oriente el virus no está activo”, aseguró, en “Israel en estos meses murieron menos personas que en el mismo período el año pasado, y por esto están llevando a la ruina a millones de personas”, expresó Lass en una entrevista para los periodistas Yinon Magal y Ben Caspit, en radio 103 FM.

Yoram Lass, quien suele ser entrevistado por diferentes medios en Israel es conocido por sus polémicas posiciones frente a la pandemia mundial por coronavirus. Niega la presencia de una primera y segunda ola, y dice que con las políticas de salud por el Covid-19 se está llevando a su país a la ruina.

“La mortalidad bajó. La primera ola se encuentra en el cerebro histérico de los Bar Siman Tov (ex director general del Ministerio de Salud de Israel) y sus jefes”, indicó en este sentido.

Ante la consulta de si en Gran Bretaña hubo una primera ola, el profesor Lass, quien fue miembro del Parlamento (Knesset) entre 1992 y 1996 contestó: “En Europa hubo una primera ola muy grave, solo un 15% más grande que la ola de gripe de 2018. Por ese 15% no se destruye el mundo. Estamos sufriendo una enfermedad mental llamada angustia que es muy difícil de curar. Este virus se propaga por las redes sociales”.

En este marco, Lass profundizó y agregó que “no hubo algo similar en las anteriores epidemias”. “Un promedio del 15% en 24 países de Europa occidental, 300 millones de personas, solo un 15% más que la epidemia de influenza de 2018”, puntualizó.

Periodistas: “En Estados Unidos hay tres millones de contagiados y los enfermos graves aumentan dramáticamente. Hay 239 científicos que le dicen a la Organización Mundial de la Salud que el virus se transmite por el aire ¿Usted está seguro en lo que sostiene?”

Lass: “Estás hablando de 20 cosas diferentes a la vez y te puedo contestar media hora de cada tema. En resumen: En Medio Oriente el virus está inactivo, por razones que puedo explicar. La mortalidad disminuyó en 115 personas entre los meses de marzo y mayo en Israel, no en Europa. En este mismo período murieron menos personas que el año pasado ¿Por esto lleva a la ruina al país? En un invierno normal como el del año pasado o hace dos, miles de personas murieron por complicaciones virales propias del invierno y nadie destruye el país y la economía por esto. Lo que estamos viviendo ahora es mucho menor”.

Lass, quien es profesor en la Facultad de Medicina en la Universidad de Tel Aviv y doctor graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalem, aclaró que él usa barbijo y respeta todas las leyes del país. “Preservar el estado de derecho es una condición para la convivencia en el país”, aclaró, a la vez que añadió: “Pero no soy una oveja con el cerebro lavado. Pongo la histería a un costado. Hay quienes se ocupan de que haya ovejas aterrorizadas que busquen a un líder. Ya hubo regímenes así en el pasado”.

Respecto a la cuarentena, por la cual se logró aplanar la curva y que, tras el desconfinamiento, volvieron a subir los casos en Israel, así como en otras partes del mundo, el profesor Lass opinó: “La cuarentena va a matar más gente que el propio coronavirus. Los que van a morir son los jóvenes que tienen que alimentar una familia. En Gran Bretaña, por ejemplo, la situación es diferente porque ellos son seis veces más que nosotros. Nosotros- por los israelíes- somos la población más joven de Occidente, esto no tiene precedentes. En Medio Oriente no hay mortalidad real de coronavirus. Los números no son nada. Cero en relación al total de la población. No hay una segunda ola. Hay sí un aumento de casos positivos porque se aumentó el número de tests. Comenzó con 400 pruebas diarias y ahora superó las cuatro mil”. Actualmente en promedio en Israel se realizan 20 mil por día.