Parashá de la semana: Re’e

Itongadol.- Durante Pesaj leemos la porción de la Torá que corresponde a Parashat “Ree”. El texto nos comparte una línea muy interesante: …”Si hubiere entre tí mendigo…abrir, abrirás tu mano a él”… (Devarim 15:7-8)

El Talmud nos comparte una bella historia (Baba Batra 10a): Rav Papa, unos de los más reconocidos sabios de Babilonia, estaba subiendo la escalera y –de golpe – ésta se rompió poniendo en peligro su vida. Le dijo Jía bar Rav Mi-Difti: “¿Acaso vino un pobre a tí, y no le diste sustento?”. La conclusión de Jía bar Rav Mi-Difti resulta sorprendente: ¿Qué relación hay entre una escalera rota y la miztvá de Tzedaká? Muchos siglos después de aquel hecho, Rabí Eliahu, el Gaón de Vilna respondió a este interrogante: Los signos de cantilación (cómo se entona) de las palabras “abrir, abrirás” son “Dargá-Tevir” que significan “escalera rota”.

Nuestros textos nos han compartido en varias oportunidades que la Tzedaká prolonga los días de las personas en este mundo. En Mishlei (proverbios), por ejemplo, nos enseñan que “la Tzedaká salva de la muerte” (Mishlei 10:2).

Me gusta pensar este texto como una hermosa oportunidad e idea cercana al espíritu de Pesaj: la responsabilidad social y humana alarga la vida. El compromiso con otro, nos salva de la muerte, no solo de una muerte física, sino también de una muerte empática, donde no viva una capacidad de afinidad con aquel que esté atravesando un momento difícil o distinto al mío. Creo que si queremos pensar a futuro no podemos pensarnos sin un otro. Mi deseo es que estos días sean una inspiración eterna para que todos podamos abrir nuestras manos a todas aquellas personas que necesiten salir de las diversas esclavitudes que no permiten una vida plena (como en este caso la pobreza) y así todos juntos/as caminar la libertad.