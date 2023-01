Masá: Recaudan 3 millones de dólares para solicitantes de ex URSS

Itongadol.- La Agencia Judía para Israel y las Federaciones Judías de América del Norte (JFNA, por su sigla en inglés) recaudaron recientemente 3 millones de dólares en 24 horas para aceptar a cientos de solicitantes de Masá, muchos de Rusia y la ex Unión Soviética, colocados en un lista de espera pendiente de aprobación presupuestaria.

Al enterarse de la lista de espera, la Agencia Judía recurrió a la Fundación Mandel y al Fondo de Alivio de la Crisis de Ucrania de las Federaciones Judías, que de inmediato y generosamente comprometieron 3 millones de dólares, que actualmente se encuentran en el proceso de aprobación para ser igualados por el Gobierno de Israel para un total de 6 millones de dólares.

“El impulso acelerado de recaudación de fondos a fin de año se debe a estas solicitudes inesperadas, que no se tuvieron en cuenta en el presupuesto inicial del año 2022-2023”, dijo la Agencia Judía.

Esta donación llega en un momento turbulento para la región, lo que hace que muchos jóvenes judíos busquen pasar un tiempo en Israel. A medida que la Agencia Judía vio aumentar la cantidad de olim de la ex Unión Soviética, la organización trabajó con Masá para aumentar la cantidad de becas del programa disponibles para los participantes de la región. Cuando se finalizó el presupuesto de Masa, el número de becas presupuestadas era de 1.550 participantes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Sin embargo, ahora que ha comenzado el año, Masá ha recibido cientos de solicitudes adicionales para estos cursos de formación previa a la aliá y para el empleo que superan las 1.550 plazas de participantes presupuestadas. La necesidad financiera total de estos participantes no presupuestados ascendió a 6 millones de dólares.

“Cuando supimos de los jóvenes judíos adicionales de Rusia y la ex Unión Soviética que querían unirse a Masá no hubo dudas de que teníamos que hacer todo lo posible para que esto sucediera”, dijo el presidente de la Junta de la Agencia Judía, Mark Wilf.

“Fomentar el liderazgo judío es una misión central de la Fundación Mandel y estoy encantado de que, junto con la JFNA, podamos ayudar a más jóvenes judíos rusos y de la ex Unión Soviética a participar en el significativo programa Masá”, dijo Steve Hoffman, presidente de la Junta de la Fundación Mandel.

“Nuestras federaciones judías no dudaron en recaudar de inmediato los fondos de emergencia necesarios para que Masá expandiera su capacidad durante este período difícil”, dijo Julie Platt, presidenta de las Federaciones Judías de América del Norte. “Momentos como estos me enorgullecen de verdad de la red de apoyo global que las federaciones judías han creado para responder a las necesidades de las comunidades judías, no solo en América del Norte, sino también en Israel y en todo el mundo», dijo Platt.

Masá, el programa de experiencia a largo plazo en Israel de la Agencia Judía y el Gobierno de Israel, se creó hace 19 años para aumentar el número de jóvenes judíos que tuvieron una experiencia significativa en Israel. Con ese fin, Masá ha alentado el desarrollo y la creación de más de 200 programas que pueden atraer a los jóvenes a Israel. Estos programas son variados y pueden ser altamente específicos para áreas de interés, estudios académicos y oportunidades de empleo.

El proyecto es una iniciativa sin precedentes, con el objetivo de asegurar que miles de jóvenes de 16 a 35 años se beneficien con una experiencia enriquecedora y transformadora.

Los programas de Masá incluyen voluntariado comunitario, que les permite a jóvenes judíos conectarse con distintas minorías de la sociedad israelí; de pasantías laborales, de formación académica, entre otros.

Estudios realizados por el Instituto Migdam y la consultora Rosov han demostrado el impacto de Masá en sus participantes, conectándolos con una vida de compromiso judío, de mayor involucramiento comunitario y positiva conexión con Israel.

12.000 jóvenes provenientes de 60 países participan al año.