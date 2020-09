EE.UU.: Sinagoga de Washington ofrece «sentar» a feligreses con celebridades para Iamim Noraím

Itongadol/AJN.- ¿Quieres unirte a Daveed Diggs, Idina Menzel y la jueza Ruth Bader Ginsburg en los servicios de las Altas Fiestas?

La Histórica Sinagoga Sixth & I de Washington D.C. tiene una forma… virtual.

La sinagoga y centro de arte y entretenimiento, que ha acogido a decenas de celebridades judías en los últimos 15 años, ha lanzado la campaña de recaudación de fondos «Vos en un sitial» en la que sus miembros y otras personas pueden pagar 36 dólares para tener una foto de ellos mismos junto con la figura recortada de un personaje famoso, como el trío mencionado anteriormente.

Los sitiales se mostrarán durante las transmisiones en vivo de los servicios virtuales de Rosh Hashaná y Yom Kipur. Los ingresos de la recaudación de fondos se destinarán a pagar la producción de los servicios.

«Extrañamos ver tu cara por Sixth & I», dijo la sinagoga en una publicación de Instagram anunciando el programa. “Aunque este año no es exactamente lo que muchos de nosotros imaginamos, una foto tuya en nuestro santuario durante las Altas Fiestas nos ayudaría a sentirnos más conectados contigo en un momento en el que especialmente queremos estar juntos. Incluso podrías verte en la pantalla compartiendo un libro de oraciones con Matisyahu».

La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 ha significado un desafío a nivel mundial en diferentes aspectos y también el litúrgico y religioso.

Desde que estalló a nivel global, en marzo, ya ha afectado de modo diverso en diferentes lugares la conmemoración o celebración de diversas festividades judías. Algunos de los eventos alusivos se hicieron con público y otros no, algunos permitieron encuentros, aunque más no fueran limitados, y otros no, muchos fueron virtuales, gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología, la cual es empleada para estudiar, celebrar y conmemorar tanto por los judíos más observantes como por los más liberales.

Pero las comunidades ortodoxas no permiten su uso en Shabat y los días festivos, mientras que las menos estrictas se adaptaron perfectamente a la coyuntura e incluso potenciaron su alcance a públicos nuevos o desconocidos.

Si hasta los adultos mayores fueron venciendo barreras y aprendiendo terminología para mantenerse conectados.

Así, al anochecer del viernes 18 de septiembre comenzará un Shabat muy especial porque coincidirá con Rosh Hashaná (Año Nuevo) y se renovarán los desafíos y la búsqueda de soluciones ante un escenario todavía incierto, pero que no permite ser demasiado optimistas casi en todas partes del mundo.

Las comunidades conservadoras y reformistas ya preparan transmisiones por streaming de los servicios religiosos, al igual que los de Iom Kipur (Día del Perdón), mientras que las ortodoxas, que no las admiten para las Altas Fiestas, se esperanzan con reunir a la mayor cantidad posible de feligreses en las sinagogas, con distanciamiento y medidas de prevención.

Por estas horas en la Argentina se espera que se amplíe la admisión de fieles en los templos, que hoy es solo de diez personas, el mínimo aceptable para llevarlos a cabo, y que pueda haber más de un evento en cada sitio, debidamente aislados unos de otros.

Hay quienes se entusiasman con la posibilidad de hacer una mixtura, de modo que aquellos que son honrados durante el servicio concurran a la sinagoga y el resto los mire por medios tecnológicos.

Los próximos días seguramente mostrarán más ideas innovadoras a fin de encontrar la mejor solución aceptable para cada público a fin de lidiar con esta realidad inédita e inesperada, que muestra por delante el alivio de que este año nefasto ya se va y la incertidumbre por el que viene.

Otra tradición que es muy usual en estas fechas y que se verá afectada por la pandemia es la visita a los cementerios, debido a que los de La Tablada, Berazategui y Ciudadela, ubicados en la provincia de Buenos Aires, no cuentan con los mismos permisos de ingreso que ya están vigentes en Capital Federal.

En tanto, miles de personas concurren cada noche al Muro de los Lamentos en días previos a las Altas Fiestas Judías. La Fundación del Patrimonio del Muro de los Lamentos emitió un comunicado en el que anunció que la plaza solo albergará a unas 2.000 personas en cápsulas de 30. Recomiendan concurrir antes de Rosh HaShaná (Año Nuevo Judío) para evitar los conglomerados y tener la posibilidad de acceder al Kotel bajo las restricciones de la pandemia.