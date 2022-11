Canadá: B’nai B’rith inicia petición para renombrar calle de ex embajada de Irán en honor a Mahsa Amini

AJN/Itongadol.- B’nai B’rith Canadá lanzó una petición el viernes instando al gobierno canadiense a cambiar el nombre de la calle adyacente a la ex embajada de Irán en honor a Mahsa Amini.

Metcalfe Street en la ciudad de Ottawa fue el hogar de la embajada iraní, que fue abandonada después de que se establecieran nuevas instalaciones.

La organización judía más antigua de Canadá ahora quiere cambiar el nombre de la calle en honor a Amini, la mujer iraní cuya muerte a manos de la controvertida policía moral de Irán provocó protestas que han durado más de dos meses y han provocado cientos de muertes, incluidas decenas de niños.

“Nunca debemos olvidar el nombre de Mahsa Amini”, dijo el director ejecutivo de B’nai Brith Canadá, Michael Mostyn. “Ella se ha convertido en un símbolo mundial de las aspiraciones de los individuos de mente libre frente a la tiranía. Ha llegado el momento de que la ciudad de Ottawa muestre su solidaridad con el pueblo iraní señalando al régimen opresivo iraní que la capital de nuestra nación no hará la vista gorda ante sus abusos contra los derechos humanos”.

Amini, que provenía de la ciudad kurda noroccidental de Saqez y tenía 22 años en el momento de su muerte, fue detenida el 13 de septiembre por la policía moral de Irán, una fuerza encargada de detener a las personas que violan el código de vestimenta conservador de Irán para «promover la virtud y prevenir el vicio».

A Amini se la acusó de llevar pantalones “demasiado ajustados” y posteriormente fue detenida. Después de dos horas bajo custodia policial, Amini fue trasladada a un hospital y los oficiales de policía dejaron a la familia de Amini sin saber cuál era su estado.

Finalmente fue declarada muerta en el hospital y las autoridades dijeron en un comunicado que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca repentina, posiblemente por condiciones preexistentes. Han publicado un video de Amini colapsando en prisión que, según su familia, está manipulado.

La familia insiste en que no tenía condiciones previas y dijo que los médicos los mantuvieron en la oscuridad con respecto a su salud, diciendo que no tenían acceso a su tomografía computada y que cuando la identificaron en la oficina del forense, su cuerpo estaba cubierto de tal manera que su padre no podía ver nada excepto una pequeña parte de su pierna que estaba magullada.

La misteriosa muerte y el posterior encubrimiento de la muerte de Amini fue el catalizador que provocó las recientes protestas en Irán, que han estado en curso desde septiembre y han visto arrestar a casi 16.000 iraníes.

Los jugadores de la Selección nacional de fútbol de Irán decidieron no cantar el himno de su país antes de su partido inaugural de la Copa del Mundo contra Inglaterra el lunes, en el estadio Khalifa, en una aparente muestra de apoyo a los manifestantes en casa, como protesta contra las medidas del régimen en Irán.

Protest by Iranian fans – booing their own national anthem ahead of match against England. #Qatar2022 #iran pic.twitter.com/3YN5V2y7BO — Jonathan Swain (@SwainITV) November 21, 2022

Los hinchas abuchearon desde las tribunas, muchos de ellos acudieron con pancartas a favor de la libertad y los derechos de la mujer.

El entrenador Carlos Queiroz reveló algo de lo que pasaron sus jugadores: «No saben por lo que pasaron solo porque querían expresarse. Quieren asesinarlos por cada cosa que hacen o dicen. Déjenlos jugar para el pueblo de Irán». »

«Todos los iraníes pueden venir a la cancha y nosotros apoyamos a todos, pero no aceptamos las opiniones de los que no están con nosotros. Todos son conscientes de las consecuencias. Los aficionados que no nos apoyan deben quedarse en casa. Mis jugadores son seres humanos.»

Parte de la afición que acudió a Qatar aplaudió el recuerdo de Mahsa Amini en el minuto 22. Amini, que tenía 22 años cuando murió, fue asesinada por la Guardia Revolucionaria en lo que inició la protesta del hiyab.

Algunos de los simpatizantes del régimen que acudieron al estadio incluso afirmaron que los iraníes «no representan al país, sino a sí mismos».