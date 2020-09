La Liga Árabe se niega a condenar el acuerdo entre Israel y EAU a pesar del reclamo palestino

Itongadol/Agencia AJN.- La Liga Árabe no aprobó el miércoles una resolución propuesta por la Autoridad Palestina de condenar el acuerdo de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. “Después de un debate de tres horas, algunos países árabes se negaron a incluir una declaración condenando a los Emiratos por abandonar las decisiones árabes. Además, suprimieron una cláusula que discutía el acuerdo trilateral” entre los Emiratos Árabes Unidos, EE.UU. e Israel, dijo a Ma’an News el representante de la Autoridad Palestina ante la Liga Árabe, Muhannad al-Aklouk.

El alto funcionario de la Liga Árabe Hussam Zaki dijo: “La discusión sobre este punto fue seria y exhaustiva. Pero no condujo a un acuerdo sobre la resolución propuesta por los palestinos”.

Zaki culpó en última instancia a los palestinos por no haber aprobado la resolución, alegando que habían insistido en que no aceptarían otra cosa que una condena sobre la cuestión. “Se propusieron varias enmiendas y luego contra-enmiendas… y estábamos en un punto en el que las demandas palestinas no se habían realizado, y los palestinos preferían que no se aprobara en lugar de que se aprobara de una manera que ellos consideraban inadecuada”, dijo Zaki.

Los políticos palestinos condenaron el acuerdo tan pronto como fue anunciado a mediados de agosto por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y muchos lo llamaron “una puñalada por la espalda” por un aliado árabe. El negociador principal de la Organización de Liberación Palestina, Saeb Erekat, dijo que si el Secretario General de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, no podía condenar el tratado, debía renunciar.

Aunque los informes preliminares habían indicado que los diplomáticos palestinos tenían la intención de suavizar su postura sobre la entrada de los Emiratos Árabes Unidos en la reunión para evitar un fracaso diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, exigió una postura de pleno derecho rechazando el acuerdo de normalización en un discurso del miércoles que abrió la sesión.

“Esta reunión debe dar a conocer una decisión que rechace este paso. De lo contrario, se verá como si le diéramos nuestra bendición, o conspiráramos con él, o intentáramos encubrirlo”, dijo al-Maliki.

Sin embargo, tal condena parecía improbable desde el principio, dado que varios estados árabes – como Egipto y Bahrein – han expresado públicamente o de forma tácita su apoyo al acuerdo, que se firmará la próxima semana en Washington.

La Liga Árabe tampoco tenía prisa por discutir el tema. Los funcionarios palestinos habían llamado originalmente a una reunión de emergencia del organismo pan-árabe contra el acuerdo cuando fue anunciado, pero dijeron que se les dijo que esperaran casi un mes hasta este miércoles, cuando ya se había programado una reunión regular.

Aboul Gheit dijo el miércoles que la Liga Árabe consideraría una resolución durante la cumbre que “no se desviaría” de su apoyo a la causa palestina.

“Es el derecho indiscutible de cada país a tener soberanía en la conducción de su política exterior de la manera que considere conveniente. Esto es algo que este consejo respeta y aprueba. Al mismo tiempo, sostenemos ciertos valores como principios de consenso”, dijo Aboul Gheit, sin especificar cuáles eran.

Funcionarios de los EAU, como el ministro de Asuntos Exteriores Anwar Gargash, han subrayado que su decisión de normalizar con Israel fue una decisión “soberana” tomada de acuerdo con los intereses estratégicos de los EAU.

El alto funcionario de la AP Hussein al-Sheikh calificó el hecho de que la Liga Árabe no condenara el acuerdo de normalización como “el triunfo del dinero sobre la dignidad”. “La Liga Árabe no se ha pronunciado. Ha condenado a toda la región y a todo el mundo, excepto a Israel. Este es un colapso atronador, el uso de la ‘soberanía nacional’ para justificar el servilismo”, expresó.

Al-Maliki hizo un comentario similar en su discurso del miércoles, condenando la “inutilidad e hipocresía” de la Liga Árabe. También manifestó que los funcionarios palestinos escuchaban constantemente de terceros que los funcionarios árabes hablaban de la causa palestina en público mientras mantenían relaciones con Israel en privado.

“[Otros países] nos confirmarían que las decisiones [de la Liga Árabe] no eran más que tinta sobre papel para apaciguar a los palestinos. Nos pone en una posición embarazosa”, concluyó al-Maliki.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, también condenó el fracaso de la Liga Árabe en la aprobación de la resolución. “Esta incapacidad de condenar a los Emiratos Árabes Unidos sólo tienta a Israel y a los Estados Unidos a continuar implementando su plan para liquidar la causa palestina”, señaló Qassem.