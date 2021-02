Marruecos asegura a la Liga Árabe que «la diplomacia es el camino a seguir con Israel»

Itongadol/Agencia AJN.- Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, se dirigió a sus homólogos de la Liga Árabe para explicar las razones por las que el país africano decidiera normalizar sus relaciones con Israel. Durante una videoconferencia con todos los miembros dijo que su país opina que «la acción común árabe necesita una nueva dinámica».

Bourita recordó que su rey, Mohamed VI, preside el Comité de Jerusalem en la Liga Árabe, y subrayó el compromiso de su país con la diplomacia y con una solución de dos Estados para el conflicto israelo-palestino.

MFA Bourita: We believe the Arab common action needs a new dynamic in light of the security, political and economic challenges, while the Palestinian issue remains at the forefront of our concerns. pic.twitter.com/60XZ1DxWGi

— Moroccan Diplomacy 🇲🇦 (@Marocdiplo_EN) February 8, 2021