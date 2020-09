Israel. Pequeñas empresas y cuentapropistas amenazan con desobedecer si se impone un nuevo cierre nacional

Itongadol/Agencia AJN.- Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos amenazan con una “anarquía” y dicen que si el gobierno decide imponer un bloqueo total de la economía, como se espera en las próximas semanas, mantendrán sus empresas abiertas a menos que se les prometa una compensación financiera por adelantado.

En una conferencia de prensa en Tel Aviv el miércoles, Roee Cohen, el presidente de la Federación Israelí de Organizaciones de Pequeños Negocios, dijo que “otro cierre es una sentencia de muerte para las empresas” y que el gobierno ha “perdido desde hace mucho tiempo su legitimidad a los ojos del público”, incluyendo el sector empresarial.

“Dudo que los propietarios de las empresas obedezcan las instrucciones del gobierno y cierren los negocios una vez más”, dijo. “Desafortunadamente, esta vez no sucederá. Estamos marchando hacia la anarquía. Tenemos niños de los que preocuparnos y bocas que alimentar”, y al final del día “son ellos los que tendremos ante nuestros ojos, y no las multas” impuestas por los inspectores. “El miedo a no tener pan en la mesa es mayor y más real que el miedo a infectarse con el coronavirus”, señaló.

Israel podría volver pronto a un bloqueo nacional completo durante más de un mes en medio de un aumento vertiginoso de las tasas de infección por coronavirus, según los informes que citan los comentarios realizados el martes por la noche en una videoconferencia con altos funcionarios del Ministerio de Salud y jefes de hospitales.

Los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores autónomos de Israel se encuentran entre los más afectados por el cierre que Israel impuso a principios de este año para evitar la propagación del coronavirus, y salieron a las calles a luchar por una compensación. Ahora, en medio de una segunda oleada del virus y de tasas de infección récord, la amenaza de un segundo cierre completo amenaza su existencia.

El Ministerio de Salud dijo el miércoles que se confirmaron 3.506 nuevos casos de coronavirus con respecto al día anterior en una de las cifras diarias más altas desde el comienzo de la pandemia.

Las cifras publicadas el miércoles por la Federación de Organizaciones de Pequeños Negocios advirtieron que el costo de un cierre durante las Altas Fiestas Judías, que comienzan el 18 de septiembre, sería de 13.600 millones de NIS (4.000 millones de dólares). Para el comercio al por mayor y al por menor y las industrias de alimentos y servicios de hotelería, se espera que el golpe sea de 4,8 mil millones de NIS (1,4 millones de dólares), y el daño a la industria del arte, el entretenimiento y el ocio ascenderá a 1,6 mil millones de NIS (medio millón de dólares) para el período de bloqueo.

Shai Berman, el director general de la asociación de restaurantes y bares, dijo que el sector entró en la pandemia del coronavirus con 14.000 empresas activas y 203.000 empleados. Hoy en día, debido al primer cierre y a las medidas de distanciamiento social impuestas en un intento de frenar la propagación del virus, hay 12.000 empresas activas y sólo 120.000 empleados trabajando en el sector.

Un nuevo cierre llevará al cierre de 2.000 empresas adicionales en el sector de restaurantes y bares, dijo, y al despido de otros 20.000 trabajadores. “Hay muchas dudas” sobre si los propietarios de los negocios “cumplirán perfectamente con las instrucciones del gobierno”, dijo Berman en la conferencia de prensa.

El fantasma de un nuevo cierre viene cuando 40 pueblos y vecindarios en todo el país tuvieron su primer toque de queda nocturno, ordenado por el gobierno en un esfuerzo por frenar la propagación del virus en áreas con altas tasas de infección. Sin embargo, esas medidas en gran parte no se aplicaron y muchos las consideran ineficaces.

Cohen, de la federación, dijo que los propietarios de negocios volverán a salir a la calle para llamar la atención sobre su difícil situación.

“Sr. Primer Ministro Benjamin Netanyahu, en la realidad actual, los propietarios de negocios no cerrarán sus empresas”, dijo Cohen en la conferencia de prensa. “Hemos perdido la fe en usted, en la legitimidad de sus decisiones, en su conducta hacia nosotros. Este desprecio traerá un desastre a la economía israelí. El sector empresarial no cooperará con el gobierno”, y los negocios no cerrarán “sin compensación por adelantado”.

Acusó al gobierno de no estar tomando decisiones basadas en datos y de estar trabajando bajo una presión política que “trasciende las consideraciones económicas y de salud”.

Cohen prometió que el sábado el sector empresarial se unirá a las manifestaciones semanales contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalem si no se promete una compensación antes de un cierre.

“Volveremos a las calles”, dijo. “El asunto trasciende la política. No habrá ni derecha ni izquierda”, agregó.