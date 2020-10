Erekat, el funcionario palestino internado en Israel, se encuentra «crítico, pero estable», según confirman fuentes oficiales de Hadassah

Itongadol/Agencia AJN.- Diversas versiones que informaban la muerte de Saeb Erekat, el dirigente palestino internado en un hospital israelí con un cuadro crítico de COVID-19, fueron desmentidas en las últimas horas. El funcionario de la Autoridad Palestina se encuentra sedado y conectado a un respirador, según reveló el Centro Médico Hadassah, donde está siendo atendido, y según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia AJN, su estado es «crítico, pero estable».

Durante el lunes, la propia esposa del funcionario palestino informó que había mejorías en su estado de salud y que se encontraba con mejores niveles de oxigenación, desmintiendo las noticias que anunciaban su muerte.

El funcionario de 65 años se sometió a un trasplante de pulmón en 2017, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones ante la enfermedad, que ataca principalmente los pulmones y las vías respiratorias. El Centro Médico Hadassah, que tiene como particularidad atender a sus pacientes sin distinciones de religión ni nacionalidad, ha subrayado que sus mejores especialistas están manejando el «muy complejo» caso.

La familia de Erekat ha sido llamada a despedirse el lunes, después de que su condición se volviera aún más crítica, según informaron medios israelíes. El día anterior, el jefe negociador palestino había sido trasladado a Israel desde su casa de Jericó, Cisjordania, para recibir atención, debido a las complicaciones en su estado de salud.

The wife of PLO secretary general Saeb Erekat briefly updates that there is some improvement in his medical condition and that his oxygen level is 92 pic.twitter.com/WK6gLnHyY7

— Elior Levy • אליאור לוי (@eliorlevy) October 19, 2020